La Fiscalía entregó un completo reporte del avance de las investigaciones del caso de corrupción de Odebrecht, que además de permear las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga; también corrompió la entrega de proyectos de infraestructura.La Fiscalía ha venido adelantando diversas investigaciones sobre los pagos irregularesefectuados por Odebrecht, relacionados con Colombia, para la adjudicación decontratos de obra pública.Según la información revelada el pasado 21 de diciembre de 2016 por parte delDepartamento de Justicia de los Estados Unidos, los mismos habrían ascendido en el paísa la suma de US$11,1 millones de dólares, esto es alrededor de $21.550 millones de pesosde la época, así: Un pago de US $6,5 millones de dólares ( $12.350 millones de pesos) relacionadocon la adjudicación del Contrato de Concesión de la denominada Ruta del Sol -Tramo Dos, y Un pago de US$4,6 millones de dólares ( $9.200 millones de pesos) relacionadocon la adición contractual a dicho contrato para llevar a cabo la vía OcañaGamarra.Frente al pago de los US $6,5 millones la Fiscalía capturó al ex Viceministro de TransporteGabriel García Morales y a los señores Enrique y Eduardo Ghisays Manzur.Frente al caso de la adición de la Ruta Ocaña Gamarra, la Fiscalía capturó al ex SenadorOtto Nicolás Bula Bula, al ex asesor de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI JuanSebastián Correa Echeverri, y a los señores Gustavo Urrego Contreras y César Hernández.Con posterioridad a estas capturas, la Fiscalía General de la Nación continuó investigandosi en adición a los mencionados US$11,1 millones de dólares, existieron pagos adicionalesrelacionados con hechos de corrupción.El resultado de dichas investigaciones ha permitido a la fecha el recaudo de evidenciasmateriales probatorias que permiten inferir razonablemente que para la adición de la RutaOcaña Gamarra y respecto de la cual se habrían pagado US $4,6 millones de dólares porconducto del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht en elexterior, dicha multinacional habría efectuado pagos adicionales por la suma de $34.653millones de pesos, a través de sus filiales en Colombia.Para tal efecto, durante los años 2014 y 2015, desde Colombia y por conducto de lassociedades colombianas Concesionaria Ruta del Sol Dos (CRS2) y el ConsorcioConstructor Ruta del Sol – CONSOL, filiales de Odebrecht, se llevaron a cabo pagosrelacionados con la adición de la Ruta Ocaña Gamarra, a través de contratos simulados,cuyo objeto consistía en la prestación de servicios que –según las evidencias recaudadasnose habrían ejecutado ni prestado.Una vez recibido el dinero, estas empresas distribuían parte del mismo a través de otrossubcontratos o transacciones posteriores, los cuales tenían el objeto de hacer llegar pagosirregulares a funcionarios públicos, que presuntamente prestaron su concurso paraimpulsar la adición de la Ruta Ocaña – Gamarra ante la ANI, en especiales condicioneseconómicas, según los intereses de Odebrecht.Dentro de los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía se advirtió quedentro de los acuerdos para la distribución de coimas se negoció un porcentaje que, segúnlos testimonios existentes, que habría oscilado entre el 4% y 5% del valor de la obraOcaña-Gamarra. Uno de los testimonios obrantes dentro del expediente indica que elacuerdo para la distribución de estas sumas habría sido pactado así:“2% para Bernardo y los amigos de las comisiones de presupuesto que manejaBernardo, un 1% para Federico Gaviria y para Otto Bula, (…) y un 1% para otrospolíticos que estaba manejando Federico.”Hasta el momento se han identificado pagos irregulares por este concepto por valor de$34.653 millones, en los cuales varias personas habrían prestado su concurso comointermediarios y facilitadores de estas operaciones, cobrando a su vez comisión por estalabor, que la Fiscalía tipifica como lavado de activos, para posteriormente hacerlas llegara sus destinatarios finales.En total, la Fiscalía ha identificado hasta el momento que intermediarios para el pago deestos dineros, habrían utilizado 5 personas jurídicas las cuales suscribieron contratos conla Concesionaria Ruta del Sol 2 y el Consorcio Constructor de la Ruta del Sol con lamencionada finalidad, así: Contrato cuyo objeto era supuestamente la construcción de todas las obrasrequeridas para la calzada norte frente 2 Tramo 4, por valor de $10.062 millonesde pesos, obras estas que no fueron llevadas a cabo por el contratista identificadoen la investigación. La mencionada cifra fue cobrada a través de tres facturas así:o Factura de fecha 14/03/2015 por valor de: $4.016.912.987o Factura de fecha 15/04/2015 por valor de: $4.062.027.459.o Factura de fecha 14/05/2015 por valor de: $1.984.057.113 Esta suma de dinero fue pagada a través de un anticipo en el mes de febrero de2014 y 4 pagos subsiguientes efectuados entre los meses de marzo y septiembredel año 2015, según las evidencias recaudadas.Contrato espurio de Banca de Inversión Un contrato cuyo objeto era la Asesoría Financiera y de Banca de Inversiónrelacionada con el cierre financiero de la adición de la Ruta Ocaña – Gamarra, porvalor de $9.716 millones. La mencionada cifra fue cobrada a través de 4 facturas así:o Factura de fecha 15/12/2014 por valor de $3.239.880.000o Factura de fecha 14/01/2014 por valor de $3.076.320.000o Factura de fecha 11/03/2015 por valor de $1.943.000.000o Factura de fecha 11/05/2015 por valor de $1.456.960.000 En relación con la ejecución de este contrato, vale la pena indicar que laSuperintendencia Financiera de Colombia concluyó que: “(…) debe señalarse quela sociedad comisionista no concreta la existencia de ningún soporte técnicorelacionado con los entregables del contrato de asesoría suscrito.(…)” Un pago efectuado a una sociedad panameña con el fin de elaborar estudios ydiseños para la vía Aguaclara – Gamarra – Puerto Capulco y variantes. Este pagofue documentado por las partes mediante un Acuerdo de Transacción de fecha 28de mayo de 2015. En virtud de este acuerdo se pagaron US$2.727.000 dólares, equivalentes a $6.981millones de pesos. Esta suma de dinero fue pagada desde Colombia a través delmercado cambiario a un Banco en Panamá. Luego de haberse transferido esta suma al exterior, dichos recursos habrían sidoretornados nuevamente al país por conducto de una empresa colombiana yaidentificada para posteriormente entregar los recursos. Sobre estos hechos en el interrogatorio efectuado al Sr. Eduardo Zambrano,confirmó la existencia de estos movimientos de dinero.Contratos de obra con una sociedad colombiana. Se suscribieron dos contratos con una sociedad colombiana. Un primer contrato de fecha 13 de marzo de 2015, con el objeto de realizar Estudios de Prefactibilidad para la APP Privada Bogotá Girardot, y un segundo contrato, suscrito el 13 de marzo de 2015, para los Estudios de Prefactibilidad APP Privada Bogotá Bucaramanga Por estos contratos se facturaron en el año 2015 $2.892 millones y $3.400 millones, respectivamente, para un total de $6.293 millones. Las anteriores sumas fueron cobradas a través de 6 facturas así:o Factura de fecha 04/03/2015 por valor de $58.000.000o Factura de fecha 13/03/2015 por valor de $574.727.272o Factura de fecha 13/03/2015 por valor de $774.921.428o Factura de fecha 13/03/2015 por valor de $1.245.840.000o Factura de fecha 25/03/2015 por valor de $2.826.181.819o Factura de fecha 25/03/2015 por valor de $813.329.481Martes, 25 de julio de 2017 | Bogotá | Posteriormente, la sociedad beneficiaria de los pagos subcontrató a una sociedadde Sahagún Córdoba, para la supuesta ejecución de 5 contratos por un valor totalde $3.125 millones. De estos contratos la Fiscalía posee evidencia documental respecto a la cancelación de $3.056 millones de pesos a través de 6 pagos efectuados entre el 20/03/2015 y el 17/04/2015. Contrato para la realización de obras en la Transversal Rio de Oro-AcuaclaraGamarrade fecha 26 de diciembre de 2015. Por este contrato se pagó la suma de $1.600 millones, los cuales fueron entregados posteriormente al Sr. Federico Gaviria Velásquez.Vale la pena reiterar que todas las evidencias respecto a estos pagos han sido acopiadas por la Fiscalía General de la Nación de Colombia, en el territorio colombiano y, como se advierte, NO corresponden a los pagos realizados desde el exterior por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, es decir no hacen parte de los $11,1 millones reconocidos por la compañía ante autoridades extranjeras.En virtud de estos hallazgos, los fiscales de conocimiento decidieron formular imputación a las siguientes personas, por su participación en este elaborado esquema de pagos, a quienes se les imputarán los siguientes delitos: Ciudadano portugués Eder Paolo FERRACUTI, representante legal de laConcesionaria Ruta del Sol S.A.S. a quien se le imputarán los delitos de conciertopara delinquir agravado y lavado de activos. Ciudadano brasilero Marcio MARANGONI MARANGONI, funcionario delConsorcio Constructor Ruta del Sol - CONSOL, a quien se le imputarán los delitosde concierto para delinquir agravado y lavado de activos.Martes, 25 de julio de 2017 | Bogotá | Ciudadano brasilero Amilton IDEAKI SENDAI, funcionario de la ConstrutoraNorberto Odebrecht S.A., a quien se le imputarán los delitos de concierto paradelinquir agravado y lavado de activos. Federico GAVIRIA VELÁSQUEZ, a quien se le imputaron los delitos deconcierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos, tráfico deinfluencias de particulares y enriquecimiento ilícito de particulares. El señorGaviria, quien se encuentra privado de la libertad, se allanó a los cargos deconcierto para delinquir, lavado de activo y enriquecimiento ilícito de particularesel pasado miércoles 19 de julio. Eduardo José ZAMBRANO CAICEDO, representante de CONSULTORESUNIDOS, a quien se le imputaron los delitos de concierto para delinquir, lavadode activos y enriquecimiento ilícito de particulares. El señor Zambrano Caicedo seallanó a los cargos de enriquecimiento ilícito de particulares el pasado miércoles19 de julio. Gustavo Adolfo TORRES FORERO, representante legal de la CompañíaProfesionales de Bolsa, a quien fue capturado el día de hoy y se le imputarán losdelitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.De igual manera, la Fiscalía General de la Nación citará a audiencia de formulación deimputación a las siguientes personas por su participación en estos hechos: Mauricio VERGARA FLOREZ, quien como funcionario del Consorcio SIONhabría contribuido para la simulación de los contratos y la entrega posterior dedineros. Al señor Vergara se le imputarán los delitos de Lavado de activos yenriquecimiento ilícito de particulares. Gabriel DUMAR LORA, también funcionario del Consorcio SION, quien habríacontribuido para la simulación de los contratos y la entrega posterior de dineros.Al señor Dumar se le imputarán los delitos de lavado de activos y enriquecimientoilícito de particulares. Basima Patricia ELIAS NADER, quien habría recibido dineros con destino alSenador Bernardo ELIAS. Se le imputará el delito de lavado de activos.Martes, 25 de julio de 2017 | Bogotá |Los fiscales de conocimiento han dispuesto la compulsa de copias de las evidenciastestimoniales y documentales recaudadas, con destino a la Sala Penal de la Corte Supremade Justicia, para que se indague la conducta de los senadores Bernardo Miguel ELIASVIDAL, Musa BESAILE FAYAD, Plinio OLANO BECERRA y Antonio GUERRA DELA ESPRIELLA, quienes han sido mencionados en las diligencias surtidas en laindagación, como presuntos beneficiarios de estos pagos.Los testimonios recaudados, adicionalmente, hablan de la existencia de pagos a un grupode parlamentarios vinculados a los Senadores Bernardo Miguel ELIAS VIDAL y PlinoOLANO BECERRA, cuya identificación individual en esta fase de indagación no esposible llevarla a cabo por parte de la Fiscalía General de la Nación, por falta decompetencia. Por esta razón, todo el acervo probatorio será trasladado a la Corte Supremade Justicia a fin de que en esa sede jurisdiccional se adelante la individualización de lospresuntos beneficiarios de estos pagos.Así mismo, dentro de las evidencias se advirtió la presunta comisión de tráfico deinfluencias de los senadores Bernardo Miguel ELIAS VIDAL y Antonio GUERRA DELA ESPRIELLA, y del Representante a la Cámara CIRO RODRIGUEZ.Así mismo, es importante manifestar que la Fiscalía General de la Nación continua lasinvestigaciones a efectos de determinar qué otras personas sin fuero constitucionalpudieron haber participado en este esquema para el pago de pagos irregulares, así comotambién beneficiarios finales adicionales de los mismos.La Fiscalía ha recibido testimonio en relación con el Sr. Juan Sebastián Correa Echeverri,funcionario de la Agencia Nacional de Infraestructura para la época de los hechos, quienpresuntamente habría recibido la suma de $100 millones de pesos. También existe pruebadocumental que lo vincularía a la solicitud de un préstamo de favor por la suma de $300millones adicionales a quienes participaron en esta operación de pagos irregulares. Enconsecuencia, la Fiscalía le imputará adicionalmente el delito de enriquecimiento ilícitode servidor público.La Fiscalía avanza en la identificación de los beneficiarios finales de pagos presuntamentesimulados por valor de $18.500 millones de pesos correspondientes al año 2010 y $9.400millones correspondientes al año 2014, los cuales habrían sido pagados bajo la mismamodalidad descrita de contratos simulados, cuyos destinatarios finales están porestablecerse.