Con medida de aseguramiento en el domicilio fue cobijado Manuel Flórez Nieto, de 18 años de edad, como presunto responsable de exigir dinero a una menor de 14 años edad a cambio de no publicar sus fotografías íntimas.Según los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación, adscritos al Gaula, la víctima y el victimario se conocieron por redes sociales y desde el mes de abril del presente año se comunicaban por dichos medios, pero también tuvieron varios encuentros personales. Al parecer, la pareja en algunas ocasiones realizó intercambio de fotografías.La menor decidió alejarse de él, pero fue entonces cuando Flórez Nieto supuestamente la contactó y le exigió $120.000 a cambio de no publicar las fotografías íntimas en diferentes páginas de internet, o enviarlas a sus compañeros de colegio y familiares.Ayer 26 de julio en el barrio Enciso de Medellín, el indiciado fue detenido por funcionarios del CTI con el apoyo del Gaula Militar cuando pretendía recibir el monto exigido.El investigado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por el delito de tentativa de extorsión y un juez de garantías le impuso la medida de aseguramiento con algunas condiciones como: cumplir la medida en un inmueble lejano a la víctima, no debe acercarse a familiares y amigos de la menor y no puede contactarlos por redes sociales.