Por presuntas irregularidades en el aumento del presupuesto para la ampliación de la Refinería de Cartagena y la extensión en el cronograma para la ejecución del proyecto, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria a nueve directivos de la Sociedad Refinería de Cartagena – Reficar.Se trata de Gloria Inés Cortés, Uriel Salazar, Astrid Martínez, Carlos Gustavo Arrieta, Natalia Gutiérrez, Hernando Zerda y Carlos Erazo, como miembros de la Junta Directiva y Nicolás Isaksson y José Alfonso Marrugo Roa, líder del Grupo Legal y vicepresidente administrativo de Reficar, respectivamente.El Ministerio Público continúa investigando las circunstancias que llevaron al aumento en el presupuesto de la obra, que pasó de US$ 3.777 millones a US$ 8.016 millones entre 2011 y 2015 y la relación que tuvieron los miembros de la Junta Directiva y el personal administrativo en los controles de cambios hechos al proyecto.Para la Procuraduría, dentro de las situaciones que pudieron contribuir al incumplimiento del cronograma y al incremento en el presupuesto de cara a la ejecución del proyecto contratado por la sociedad Reficar con la empresa Chicago Brigde and Iron (CB&I) se destaca “(…) la modalidad del contrato EPC (Engineering, Procurement and Construction); contrato de ingeniería, compras y construcción del proyecto) bajo costos reembolsables, la selección del contratista para el EPC, modificaciones al mecanismo de facturación y pago de cuentas, deficiencias en la planeación y en los estimados de costos y cronograma que derivaron en cinco controles de cambio, interacción del PMC (Project Management Consultant contratado por Reficar) con CB&I, políticas de incentivos, y movilización presuntamente tardía del personal directivo de la sociedad a Cartagena, principalmente”.La Procuraduría inició simultáneamente un programa de vigilancia preventiva, que iniciará con una visita administrativa el 29 y 30 de junio a la Refinería de Cartagena – Reficar, con el objeto de determinar entre otras, la capacidad de producción y las cifras de procesamiento de la Refinería.De otra parte, el Ministerio Público busca conocer el planteamiento financiero actual de dicha empresa que garantice el retorno de la inversión total efectuada, así como los costos fijos reportados antes y después de la modernización.Esta visita de seguimiento se realizará para verificar el cumplimiento del Plan Maestro de Desarrollo y las metas propuestas por la Refinería, las cuales tienen como objetivo mayor competitividad y desarrollo económico del país, incremento del Producto Interno Brito (PIB) y un aumento en exportaciones de hidrocarburos y sus derivados.