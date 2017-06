Se realizó el sorteo de la segunda fase de la Copa Sudamericana, en la que Patriotas quedó enparejado con el tradicional equipo brasilero. Vea cómo quedaron las llaves.Segunda Fase:vs Corinthians- Cerro Porteño vs Boston River- Defensa y Justicia vs Chapecoense- Nacional (Par) vs Olimpia- Oriente Petrolero vs Atlético Tucumán- Fluminense vs Universidad Católica (Ecu)- Sport Recife vs Arsenal- Huracán vs Libertad- Fuerza Amarilla vs- Ponte Preta vs Sol de América- Bolívar vs LDU Quito- Independiente vs Deportes Iquique- Nacional Potosí vs Estudiantes- Palestino vs Flamengovs- Racing vs