Ricardo González | Me enteré que una organización internacional opina que Colombia ha mejorado en educación, lo cual debería alegrarnos, porque se supone que la generación que se está educando no va a tener corruptos, ni violadores, ni atracadores, ni .. todas esas lacras sociales de las cuales nos avergonzamos.Es decir, si la noticia se entiende como que nuestra educación ha mejorado tanto en lo formativo para lograr mejores personas, como en la instrucción para buscar ciudadanos con más conocimientos, entonces alegrémonos.Pero, si a lo que se refiere la noticia es que mejoramos un punto en las pruebas internacionales de conocimientos, entonces la alegría no es tanta, porque es seguir en lo mismo: Mucha ciencia, pero nada de hábitos en los valores de nuestra cultura.Muchos conocimientos para mejorar los métodos de corrupción, para acomodar el Estado en beneficio de unos pocos, para mejorar los métodos de abusar de sus semejantes.Si es así, no hay mucho de qué alegrarnos, porque la generación que está en las aulas va para lo mismo que tenemos hoy, solo que tienen un punto más en conocimientos.