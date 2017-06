Según el Cmdt. y farmacólogo Mark S. Miller, D., funcionario de revisión normativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), los productos para aumentar la musculación que contienen esteroides o sustancias afines están relacionados con riesgos potencialmente graves para la salud, entre ellos daños hepático (al hígado).El Cmdt. Miller fue el inspector en jefe que evaluó cientos de informes de efectos adversos remitidos a la FDA entre julio de 2009 y diciembre de 2016. Treinta y cinco informes mostraron indicios de daño hepático grave.Además del daño hepático, a los esteroides anabólicos se los ha relacionado con reacciones serias tales como acné severo, pérdida de cabello, cambios de estado de ánimo, irritabilidad, mayor agresividad y depresión. También se les ha relacionado con reacciones potencialmente mortales, tales como daños renales, ataques cardíacos, derrames cerebrales, embolias pulmonares (coágulos de sangre en los pulmones) y trombosis venosas profundas (coágulos de sangre que se presentan en las venas profundas del cuerpo).Estos productos de fisicoculturismo son promovidos como productos hormonales o como alternativas a los esteroides anabólicos para aumentar la fuerza y la masa muscular. Muchos de estos productos incluyen afirmaciones sobre la capacidad de los ingredientes activos para intensificar o atenuar los efectos androgénico, estrestrogénicos o progestínicos en el cuerpo, pero en realidad contienen esteroides anabólicos o sustancias afines, hormonas sintéticas relacionadas con la hormona masculina testosterona.La Dra. Cara Welch, PhD, asesora experta de la Oficina de Programas de Suplementos Alimenticios de la FDA, explica que muchos de estos productos de fisicoculturismo para aumentar la musculación que se venden tanto en tiendas como en línea, son etiquetados como "suplementos alimenticios"."De hecho", señala, "muchos de estos productos no son suplementos alimenticios en lo absoluto; son fármacos nuevos no aprobados que se comercializan de manera ilegal". La FDA no evalúa la seguridad, eficacia o calidad de estos productos antes de que estas empresas empiecen a comercializarlos.El Cmdt. Jason Humbert, agente de operaciones de control de la Oficina de Asuntos Regulativos de la FDA, advierte que los ingredientes potencialmente perjudiciales, y en ocasiones ocultos, de los productos promocionados para aumentar la musculación continúan siendo una preocupación. "Las empresas que elaboran estos productos están infringiendo la ley, al explotar un mercado de fácil acceso para llevar estos productos a los consumidores", afirma. "A fin de cuentas, son los consumidores quienes se ponen en peligro al ingerir ingredientes peligrosos de productos que se promueven con la oferta de resultados milagrosos o promesas vanas, y quienes tal vez no entiendan los riesgos".Algunos de quienes utilizan productos para aumentar la musculación los "empalman" con otros (incluyendo estimulantes o productos que ofrecen la falsa garantía de proteger el hígado) para obtener mejores resultados o "hacer músculo". Estas combinaciones pueden exponer a los consumidores a un riesgo mayor de sufrir reacciones graves y potencialmente mortales.Si está tomando algún producto que afirme contener esteroides o sustancias afines, la FDA recomienda que deje de tomarlo de inmediato debido a los riesgos potencialmente graves para la salud que acarrea su uso, señala el Cmdt. Miller. La dependencia también le recomienda que:Hable con su profesional de la salud acerca de cualquier producto o ingrediente para aumentar la musculación que haya tomado o que piense tomar, sobre todo si no está seguro de los ingredientes.Hable con su profesional de la salud si presenta síntomas posiblemente relacionados con estos productos, en específico: nausea, debilidad o fatiga, fiebre, dolor abdominal, dolor de pecho, dificultad para respirar, ictericia (se le pone amarilla la piel o la parte blanca de los ojos), u tiene orina más clara o más oscura de lo normal.Además de extender cartas de advertencia, explica el Cmdt. Humbert, la dependencia puede emprender otras medidas de control o de cumplimiento contra quienes venden estos productos ilegales. Sin embargo, esto puede ser difícil, en especial cuando los vendedores operan exclusivamente en línea. "Con frecuencia, los nombres de las empresas o de los sitios de internet son cambiados fácilmente, o los productos reetiquetados, en un esfuerzo por evadir a las autoridades y estafar a los consumidores", lamenta el Cmdt. Humbert.