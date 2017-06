La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) reveló este jueves ante la prensa en Ginebra que más de 230 civiles iraquíes habrían sido asesinados por el grupo terrorista Isis cuando trataban de huir de Mosul, en un lapso de tan solo tres días la semana pasada.Muchos fueron utilizados como escudos humanos y otros masacrados desde el inicio, en octubre de 2016, de las operaciones militares iraquíes para liberar a Mosul de la ocupación del grupo terrorista. No obstante, informes recientes indican una significativa escalada en ese tipo de asesinatos."Hay familias enteras entre las víctimas, entre ellos niños. No tenemos cifras exactas de cuantos menores han muerto pero sabemos que hay al menos 20. Como expresó el Alto Comisionado Zeid Ra'ad Al Hussein, no hay palabras suficientes para condenar el hecho de disparar a niños cuando intentan huir con sus familias, pero sabemos que equivalen a crímenes de guerra", aseguró Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina.La mayoría de los recientes asesinatos ocurrieron en el vecindario de al-Shifa, en el oeste de Mosul. El Isis baleó a hombres, mujeres y niños que intentaban huir del fuego cruzado entre el grupo terrorista y las fuerzas iraquíes. Muchos de los cuerpos fueron dejados en las calles por varios días después de los asesinatos.Ataques aéreos de las autoridades iraquíes, entre ellos uno en la provincia de Zanjilly, también habrían dejado al menos 50 muertos en los pasados 7 días.La Oficina del Alto Comisionado pidió una vez más a las partes del conflicto que tomen medidas para proteger a los civiles.Por su parte, la Misión de la ONU en Iraq (UNAMI) informó que tan sólo en el mes de mayo, un total de 354 civiles fueron asesinados y 470 más resultaron heridos en Mosul.