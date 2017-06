Ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Bogotá, con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de homicidio en persona protegida en concurso heterogéneo con concierto para delinquir en contra del mayor Álvaro Alfredo Gamba Quiroga.En la audiencia, la fiscal del caso adscrita a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y DIH sostuvo que el mayor Gamba Quiroga supuestamente intervino y planeó en varios eventos, la muerte de ciudadanos para hacerlos pasar como combates exitosos en contra grupos armados ilegales.La Fiscalía tiene en su poder pruebas en las que aparece involucrado el uniformado en la muerte a dos personas el 10 de marzo de 2008 en el municipio de Heliconia (Antioquia), en donde una de las víctimas resultó ser un militar retirado de la Armada Nacional.Entretanto, uno de los testigos indicó que el alto oficial se inventaba registros y controles militares en el sitio llamado El Chuscal, cerca de Medellín (Antioquia), porque al parecer tenían laboratorios y por eso se iba hacer un operativo. Luego vieron a un soldado con dos cuerpos sin vida de supuestos muertos en combate.“Ya habíamos tenido varios problemas con él porque no queríamos dar más bajas pero nos obligó porque era una orden”, recalcó el testigo, un soldado retirado.Asimismo el 21 enero 2007 en Yarumal (Antioquia) “dijimos que ese señor estaba relacionado con laboratorios de coca pero eso no era cierto, la muerte se la dejamos a un soldado Harvey Lugo porque él decía que no quería matar gente de esa manera”, señaló de nuevo el testigo.En otro de los eventos mencionados por el fiscal, ocurrido el 27 de abril de 2007, se denunció la muerte de dos personas en la vereda Manga Arriba en la población de Girardota (Antioquia).“El testigo dijo que los llevaron a una misión para evitar un secuestro de un señor. Que allí vieron a unas personas armadas y que escucharon un intercambio de disparos, luego le dijeron a los soldados que dispararan al aire, luego vimos varias personas muertas como si nosotros las hubiéramos matado”, agregó el fiscal al relatar los hechos.Por otra parte, el 9 abril 2007, en San Pedro de los Milagros (Antioquia) fueron asesinadas dos personas, entre ellas un ganadero muy conocido en la región.“Llegamos a una escuelita y vimos a varias personas armadas vestidas como civiles, otras que se bajaron de un taxi y se fueron caminando a verificar una información, luego volvieron todos menos dos de ellos, lo que nos dio la impresión que fueron dadas de baja”, relató el fiscal al revelar la declaración bajo juramento del testigo de cargo.Agregó que el declarante manifestó “por este caso, ante la justicia penal militar declaramos mentiras porque todo fue acomodado por el soldado Ospina, pero aquí estamos diciendo lo que pasó de verdad, eso no fue ningún combate”.De acuerdo con el fiscal, entre las víctimas mortales se encuentran Jeison Alfonso Acosta Gutiérrez, Julián Darío Villa Rua, Deiner Alberto Cadavid Rua, Juan Andrés Quesada Palomeque, Hagüi Parra Rentería, Víctor León Betancourt Peña, Jeison Andrés Torres Blandón, Luis Armando Ospina Durán, Salvador Londoño Cano, Josué Quinto Brand y Henry Gallego Serna.El alto oficial, de ser hallado culpable, se expone a una pena de entre 30 y 40 años de prisión y al pago de una multa cercana a los 2 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv).