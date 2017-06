El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, anunció medidas de seguridad más estrictas para todos los vuelos comerciales a Estados Unidos.Estas medidas, tanto las que están a la vista como las no vistas, incluyen mejoras en el control de pasajeros y dispositivos electrónicos, así como normas de seguridad más estrictas para aeronaves y aeropuertos. Estas medidas afectarán tanto a compañías nacionales como extranjeras y se aplicarán a los vuelos de más de 280 aeropuertos de último punto de partida en 105 países de todo el mundo.El Secretario Kelly anunció hoy estas medidas de seguridad más estrictas en un evento en Washington. En su discurso, según se preparó para su emisión, el Secretario Kelly explicó que: “Los terroristas son adaptables y estamos viendo una ‘tela de araña’ de amenazas contra el sector de la aviación. Tenemos que ser ágiles y adaptables como nuestros adversarios. Es por eso que planeamos elevar el estándar de la seguridad de la aviación en todo el mundo – para abordar amenazas variadas, no sólo un método o enfoque específico. Hoy es el punto de partida. Durante las próximas semanas y meses, trabajaremos con las partes interesadas de la aviación y los socios internacionales para garantizar que estas medidas se implementen totalmente.”Las medidas de seguridad más estrictas incluyen, entre otras:· Mejorar el control general de pasajeros;· Llevar a cabo una inspección más rigurosa de dispositivos electrónicos personales;· Aumentar los protocolos de seguridad alrededor de las aeronaves y en las áreas de pasajeros; e· Implementar tecnología avanzada, ampliar la detección con perros y establecer ubicaciones adicionales de preautorización.El DHS implementará estas mejoras en fases. Algunas serán necesarias de inmediato, mientras que otras serán implementadas con el tiempo, en coordinación con nuestros socios internacionales. Las partes interesadas que no cumplan estos requisitos dentro de ciertos plazos pueden estar sujetas a la imposición de restricciones adicionales de seguridad, incluida la prohibición de grandes dispositivos electrónicos personales en la aeronave o incluso la suspensión de vuelos a Estados Unidos.El aumento de la seguridad a escala mundial es fundamental con el fin de mantener seguros a los viajeros, y el Departamento continuará evaluando y adaptando su postura de seguridad de la aviación teniendo en cuenta el riesgo y la información de inteligencia más reciente.