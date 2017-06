Con la expedición del decreto 318 de 2017 iniciará en forma la compra de predios que se necesitan para la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá.La Empresa Metro adelantará este importante proceso con la ayuda del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).Este proceso se adelantará en tres fases: la primera de ellas de los predios que se requieren para la construcción del viaducto y evitar que la obra sufra demoras y sobrecostos por esta causa.El segundo grupo corresponde a los predios para la ampliación y mejoramiento del espacio público en el corredor, mientras el tercero contiene los necesarios para la construcción de los edificios de acceso a las estaciones elevadas.Este año la Alcaldía de Enrique Peñalosa adelantará la compra del primer grupo de inmuebles. Se trata de 61 predios que tienen un costo estimado de 135.000 millones de pesos.Es importante resaltar que Catastro Distrito entregó los avalúos de referencia de las áreas de influencia del proyecto para el tramo sur y procederá a completar los avalúos de referencia de los predios vecinos a la Avenida Caracas.Como se ha explicado en las reuniones con las comunidades beneficiadas con el proyecto, existen dos mecanismos para la adquisición de los predios: 1) Enajenación voluntaria y 2) Expropiación, que aplica cuando no se logra un acuerdo con el propietario del inmueble.La Empresa Metro de Bogotá iniciará en agosto las ofertas para adquisición por la vía voluntaria, con base en nuevos avalúos comerciales.Las ofertas se harán por estos valores y no por los avalúos catastrales. En cualquier caso, si no se llega a negociación voluntaria en el plazo legal de 30 días, la Empresa Metro está facultada para iniciar el trámite de expropiación administrativa y podrá exigir la entrega material del correspondiente inmueble, para evitar así que la obra pueda afectarse.