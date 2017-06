Hace un par de días el Presidente Juan Manuel Santos nos contó con el pecho hinchado de orgullo que las Farc habían completado la entrega del 60% de sus armas. Pero resultó ser otro cuento inflado.Santos no se cansa de mentirle al país. Es cierto que es un gran avance que los criminales estén entregando las armas, eso no lo discute nadie. Es bueno para el país que ya no estén delinquiendo y asesinando.Lo que es malo es la forma como engañan a los colombianos, con ilusiones de paz y cuentos de hadas.La ONU desmintió a Santos y a sus lacayos. Escasamente se han entregado menos del 40% de las armas y no se sabe si la fecha límite tenga se ser extendida por segunda vez.El mejor favor que podría hacerle Gobierno al proceso de paz es quedarse callado y dejar que sólo la ONU comunique. Pero mientras sigan con esas ínfulas del Nobel de Paz y sus "sacamicas", dificilmente esteproceso tenga credibilidad.Mientras tanto el narcotráfico crece y las áreas dejadas por las Farc están siendo copadas por grupos aún más peligrosos. Eso no lo dicen desde la Administración Santos.---Dolor nos causó la caída de Miguel Ángel López en el Tour de Suiza, el infortunio pareciera acompañar a este campeón boyacense. El ciclismo es un deporte para hombres de verdad, que a pesar del dolor y las heridas se levantan y siguen.Así que desde aquí deseamos pronta recuperación a nuestro campeón y que vuelva pronto a las vías, a conquistar la gloria que bien merecida se tiene.