El líder de la organización narcoterroristas Farc, alias Timochenko, aseguró que evalúa no cumplir la fecha de entrega de las armas.Según el líder criminal, la captura del delincuente Yimmi Ríos, comandante del Frente 33 de esa organización; es motivo suficientes para considerar la no entrega de las armas.A eso se suma el supuesto sobrevuelo de un helicóptero del Ejército sobre una zona veredal del grupo terrorista en Norte de Santander.Los argumentos presentados, junto con la ya reconocida falta de credibilidad del Gobierno Santos, dan para pensar si las partes están buscando argumentos para no cumplir la tan anunciada y ya postergada entrega de armas.Juan Manuel Santos, ampliamente conocido por no cumplir nada de lo que ofrece, puede estarcavando la tumba de ese proceso de paz que creó. Tal vez por ello salió pronto a decir que su Gobierno "mantiene el calendario para la entrega de armas de los guerrilleros de las Farc en virtud del Acuerdo de Paz".Santos tuvo que desautorizar a la Policía, para calmarle los nervios a Timochenko, y aseguró que la captura del delincuente Yimmi Ríos es 'un problema de identidades y de trámites burocráticos ... y que está en proceso de resolverse".Santos puede imponer la paz por decreto, firmar todas las absoluciones a los criminales de lesa humanidad; pero una cosa es clara en este país y es que este proceso es cada vez más ilegítimo y que con la actual situación social del país - a la que Santos no presta atención - no habrá una real paz posible.