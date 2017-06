Mientras que los maestros tienen que parar por más de un mes para recibir un ajuste salarial justo, los corruptos congresistas llegan a un salario de 30 millones.El ajuste a los mermelados y corruptos, los que se arrodillaron y entregaron su tarea al Gobierno, reciben un premio por no hacer nada.El Pueblo colombiano ha exigido al Congreso que se baje el sueldo, pero el proyecto de Ley, con el que se pretende la rebaja, es "asesinado" en las salas del Congreso.Los corruptos no van a legislar en su contra, ellos no se van a rebajar su "opíparo" salario.Si el Pueblo no se revela en contra de esta clase dirigente, si no manifiesta la inconformidad en las urnas, el país seguirá en la sempiterna queja, sin lograr solución.