La demanda del cierre de la cadena de medios Al Jazeera como parte de una serie de condiciones impuestas por varios países árabes para levantar el bloqueo económico en Qatar es un ataque al pluralismo mediático, advirtió hoy el relator de la ONU para la libertad de opinión y expresión.David Kaye aseguró que este pedido representa una grave amenaza a la libertad de prensa y afectaría el derecho de acceso a la información de todos los ciudadanos.El cierre de Al Jazeera forma parte de una lista de demandas de Arabia Saudita, Bahrain, Egipto y Emiratos Árabes Unidos a Qatar para solucionar la crisis diplomática y terminar el bloqueo económico.Aunque la lista de condiciones no ha sido anunciada oficialmente por los Estados árabes, fue obtenida por varias organizaciones internacionales de medios que verificaron su autenticidad.“Ésta es, sin duda, una medida draconiana de censura, no es sólo una demanda de filtrar contenido en línea o eliminar ciertas páginas, sino de acabar con una organización de medios entera. Todos los Estados deben considerar este tipo de pedidos como una amenaza a la libertad de información de todos’, apuntó el experto.Kaye llamó a la comunidad internacional a pedirle a los Estados árabes que no le impongan esta condición a Qatar para levantar el bloqueo y que se resistan a tomar decisiones que censuren los medios en su propio territorio.El relator también instó a apoyar el periodismo independiente de Oriente Medio.