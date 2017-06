En vísperas del Día Mundial de los Refugiados que se celebra el 20 de junio, el ACNUR reveló este lunes que el número de personas que se han visto forzadas a desplazarse de sus hogares alcanzó en 2016 un nuevo récord.El informe anual de tendencias globales de ACNUR indicó que, para el final de 2016, un total de 65,6 millones de personas estaban desplazadas, 300.000 más que en 2015.Esa cifra incluye a las personas refugiadas, internamente desplazadas y solicitantes de asilo."Todavía una de cada 113 personas en el mundo es un refugiado o un desplazado", declaró el Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi en conferencia de prensa en Ginebra.Entre otros importantes datos, el reporte revela que el 84% de los refugiados se encuentran en países en desarrollo y el 50% son niños.El conflicto en Siria continúa siendo el que produce la mayor cantidad de refugiados con un total de 5,5 millones, mientras que la crisis de Sudán del Sur es la de más rápido crecimiento.Entre los países con mayor cantidad de desplazados internos figuran Siria, Iraq y Colombia.Grandi señaló que, aunque el aumento del número de refugiados en 2016 no fue tan grande como en años anteriores, no hay motivos para celebrar."Desafortunadamente, la estabilidad o los pequeños aumentos en las cifras sobre este tema tan delicado, no son una buena señal. Necesitamos solucionar los conflictos, abordar las causas del desplazamiento, necesitamos preservar los sistemas de reasentamiento para proveer seguridad y bienestar a quienes lo necesitan", dijo.