Corporinoquia informó que en los últimos 4 días ha atendido las contingencias generadas tras el vertimiento de crudo en los departamentos de Arauca y Casanare, en este último departamento el área afectada aún no ha sido determinada.Profesionales de la Subdirección de Control y Calidad Ambiental de Corporinoquia, han atendido las diferentes contingencias por hidrocarburos generadas en el territorio y que han impactado de manera considerable el suelo, el agua, la flora y la fauna de los ecosistemas en el área de influencia de las líneas de conducción del crudo.En hechos causados por terceros se presentó atentado al Oleoducto Caño Limón a la altura del PK 087 + 730 en el municipio de Saravena, vereda Miramar; según el reporte entregado a Corporinoquia por parte de la empresa CENIT - Transporte y Logística de Hidrocarburos -, la afectación se presentó en el suelo y cobertura vegetal en un área aproximada de 2000m² sin generar daños a cuerpos de agua, comunidades o captaciones de agua para el abastecimiento de acueductos veredales o municipales.De otra parte, el producto drenó directamente sobre el suelo dirigiéndose por escorrentía hacia los canales de agua lluvia ubicados en la margen de la vía que comunica el sector de Idema con la vereda Satoca del municipio de Saravena; teniendo en cuenta que el evento no se presentó por actividades de operación, la respuesta en la atención a la contingencia requirió que las FF MM autorizaran el ingreso al punto de control operativo Caño Robles, implementado para contención al sistema de transporte de hidrocarburos Oleoducto Caño limón – Coveñas.Por fallas presuntamente en la línea de flujo Barquereña – Araguaney, se generó un derrame de hidrocarburos en la vereda Sirivana, jurisdicción de los municipios de Nunchía y San Luis de Palenque, dicho derrame fue detectado el día 18 de junio de 2017 por la comunidad del sector, quienes dieron aviso a la empresa Perenco Colombia Limited con el fin de que se activara el Plan de Contingencia.Una vez Corporinoquia conoce el suceso, despliega profesionales de reacción inmediata a contingencias hasta el punto de los hechos con el propósito de hacer seguimiento a las diferentes actividades de implementación del PDC, identificación de las afectaciones generadas y determinación del impacto ambiental, el cual, se ha considerado de grandes proporciones teniendo en cuenta que se han ocasionado daños a la flora, la fauna, los cultivos de arroz y en especial al suelo y al agua.Así mismo, es importante resaltar que el Caño El Espino ha sido la fuente hídrica que se ha visto más comprometida por la contaminación del agua, ya que las precipitaciones de los últimos días han contribuido a la migración del hidrocarburo y su dispersión, ampliando de esta manera el área de afectación.La atención a la contingencia por parte de Corporinoquia reporta que se han implementado barreras oleofílicas y la remoción de suelo contaminado dentro de las actividades que buscan contener la contaminación, pese a que no se ha identificado el punto exacto de la fuga en la línea de conducción comprometida.En cuanto a la atención a las quejas de la comunidad radicadas en la corporación, se están haciendo recorridos por los predios que se han reportado y que se encuentran afectados, estos recorridos se han adelantado en compañía de la comunidad interesada.