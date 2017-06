Se jugó el partido de ida de la segunda fase de la Copa Sudamericana, en el que Patriotas recibió a Corinthians de Brasil y cedió un empate.Patriotas no fue tímido ante el líder del fútbol brasilero y salió a buscar el arco rival, generando opciones que no logró aprovechar.Corinthians también buscó el arco del equipo local y las pocas veces que llegó generó peligro en la portería de Villete.Patriotas logró abrir el marcador a los 30', cuando Mauricio Gómez cazó un rebote y la embocó con un remate cruzado.Tras el gol Patriotas se metió en su área y le entregó el balón a Corinthians, que empezó a buscar el empate pero no tuvo claridad; Patriotas que contragolpeaba generó llegadas sin opción.Tras el descanso Patriotas salió decidido a conservar la ventaja e intentar aumentar. Sin embargo las llegadas del local no surtieron efecto, pero tampoco los intentos de la visita tuvieron éxito.Cuando ya parecía que iba a ser una victoria de Patriotas, en el tiempo de reposición Corinthians logró el empate. A los 45+1' con anotación de Valbuena llegó el 1-1 que dejó en silencio a los aficionados que colmaron las gradas de La Independencia, pero que al final aplaudieron a un Patriotas que se entregó en la cancha y que brindó un buen espectáculo.El partido de vuelta se jugará el 26 de julio en Sao Paulo, Brasil. El ganador de la llave avanzará a octavos de final.