El alcalde Enrique Peñalosa condenó el atentado terrorista que se presentó en la tarde del sábado en el Centro Comercial Andino, que causó la lamentable muerte a tres mujeres y dejó heridas a otras nueve personas, según información oficial recopilada hasta el envío de esta información."Lamentamos este atentado terrorista. Nos duele mucho lo sucedido, hay tres mujeres muertas. Una de las mujeres fallecidas era de nacionalidad francesa, que había venido a prestar un servicio social. Este es un atentado terrorista cobarde que rechazamos", sostuvo el alcalde desde el centro comercial.El mandatario señaló que la explosión se presentó en el baño de mujeres ubicado en el segundo piso del centro comercial.Así mismo informó que la Policía Nacional designó un grupo especial para que adelante la investigación y dé con los responsables de los hechos.“Tanto el Ejército como la Policía han designado especialistas para buscar a los responsables de este atentado cobarde. No podemos confirmar la autoría del atentado, pero es un hecho terrorista, tenemos que esperar los resultados de las investigaciones”, aseguró Peñalosa, quien luego de dar declaraciones se dirigió a la Clínica Country para recibir el informe médico de los médicos del centro asistencial.Además, le hizo un llamado a la ciudadanía para que esté alerta ante cualquier situación sospechosa y la reporte a las autoridades de inmediato.De acuerdo con el director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, el artefacto explosivo fue puesto detrás de una de las cisternas del baño de mujeres del centro comercial.“En este trabajo de investigación están las unidades de Policía Judicial. Estamos con técnicos antiexplosivos haciendo la verificación de qué tipo de artefacto fue y estamos trabajado en todo el desarrollo de la investigación, tengan la seguridad de que pronto daremos resultados importantes en contra de estas estructuras”, aseguró el director de la Policía Nacional.El general Nieto también invitó a la ciudadanía para que no genere pánico sobre otras acciones como estas: “Estamos tomando todas las medidas de seguridad en la ciudad para que este hecho no se repita”, concluyó.