NBC Universal Telemundo Enterprises y Gato Grande, una nueva empresa conjunta entre MGM y los empresarios mexicanos Miguel Alemán y Antonio Cué, anunciaron un acuerdo que le otorga a Telemundo los derechos exclusivos de transmisión en los Estados Unidos de la serie de televisión oficialmente autorizada y basada en la vida de la superestrella de la música internacional, ganador del premio Grammy y múltiples discos de platino, Luis Miguel."Por décadas me han pedido que cuente mi historia y muchos han inventado sus propias versiones, pero ahora he decidido contar la 'verdadera' historia de mi vida", dijo Luis Miguel. "Estoy dispuesto a visitar mi pasado y los muchos aspectos que han despertado tanta curiosidad y especulación. La gente viajará junto a mí a través de una historia sorprendente, inesperada y emocional que le ha dado forma al artista y a la persona que soy".La serie televisiva tendrá su estreno mundial en Telemundo, la innovadora cadena hispana que introdujo las exitosas biografías musicales "Celia" y "Hasta Que Te Conocí", y será producida por Gato Grande Productions. Mark Burnett, Presidente de Televisión y Digital de MGM, ayudará a desarrollar la serie y guiará a Gato Grande en su primer proyecto diseñado para abordar el creciente mercado hispano de los Estados Unidos.Esta no es la primera incursión de Burnett en la programación en español. Burnett (The Voice, Survivor, Shark Tank) y MGM están en su tercera temporada de Lucha Underground, una serie de lucha libre profesional, y Burnett produjo la versión en español de Son of God, el cual fue mostrado en más de 400 teatros en los Estados Unidos."Luis Miguel se ha convertido en un íntimo amigo personal mío y de mi esposa Roma", dijo Burnett. "Él es un ser humano maravilloso y una superestrella genuina, cuya historia auténtica merece ser contada. Estoy agradecido de que nos haya seleccionado para esta producción y sé que Telemundo es el hogar perfecto y más grande para la historia de Luis Miguel", concluyo."Estamos orgullosos de asociarnos con Gato Grande y Mark para traer la historia oficial y autorizada de la vida de Luis Miguel por primera vez al público hispano de Estados Unidos", dijo César Conde, presidente de NBCUniversal International Group y NBCUniversal Telemundo Enterprises. "Nuestros equipos de Telemundo se han establecido como líderes en la búsqueda de las mejores historias y el desarrollo de géneros innovadores para el mercado hispano de Estados Unidos. Estamos emocionados de agregar un legendario ícono de la música a nuestra programación de biografías musicales en horario estelar".La supervisora de la producción de esta serie es la directora de desarrollo de Gato Grande, Carla González Vargas, quien fue cineasta independiente en México y autora de varios libros sobre la historia del cine.