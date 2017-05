El ciclista boyacense dio un paso importante en su aspiración de volver a ser el campeón del Giro.Quintana, del Movistar Team, se impuso en la novena etapa de la edición 100 del Giro de Italia. De manera contundente Nairo llegó en solitario a la cima del Blockhaus (de primer categoría).La labor de su escuadra le permitió a Quintana romper el lote e ir dejando a los rivales en el ascenso. De La Parte y Anacona fueorn clave para romper el grupo de favoritos en el ascenso y las aceleraciones de Quintana, que comenzaron a 7 km del final, le permitieron quedarse solo al final.Nairo se zafó de Nibali (TBM) y Pinot (FDJ), los dos últimos en poder mantener su ritmo, y alcanzó la meta con 24" sobre el galo y Tom Dumoulin (SUN), que subió de menos a más; 41" sobre Mollema (TFS); 1' con Nibali y más de 2' sobre Zakarin (KAT), después de que un choque contra una moto dejase fuera de la lucha a Yates (ORS; +4'39"), Thomas (SKY, +5'08") y Landa (SKY).Esta es la victoria 37 de Nairo Quintana como profesional.Tras la victoria Quintana aseguró que fue un día muy bonito. "He querido demostrar que las piernas mías y las de todos mis compañeros van bien. Me encuentro fuerte y el equipo también se siente así. Todos los muchachos han trabajado de manera fantástica, desde el primero hasta el último, cada uno en el momento adecuado, y eso siempre te da una motivación extra para rendir al máximo" indicó el boyacense."Sabía que era importante abrir algo de distancia con los otros rivales de cara a la crono. Después del primer ataque he visto que Pinot y Nibali me seguía pero lo he seguido intentando una y otra vez hasta que he podido finalmente abrir y seguir hacia adelante. He dado todo y hemos terminado con esta gran etapa y vistiendo la Maglia Rosa antes del descanso. Muy contentos de haber hecho una buena selección entre los favoritos y de tomar estos segundos a favor" enfatizó Quintana.Sobre lo que viene, quintana fue precavido e indicó que "queda mucho por delante en este Giro, ya veremos el martes si estos 30 segundos sobre Dumoulin son muchos o pocos, pero de momento me quedo con una buena sensación y eso es lo importante por ahora. Espero continuar con buena salud y buenas piernas. Esta victoria va dedicada en primer lugar a todos los aficionados colombianos y latinoamericanos; también por Michele Scarponi, de quien lamento mucho su pérdida; y también por mi mujer y todas las madres en su día".La carrera continuará el próximo martes con una crono individual de 39 kilómetros entre Montefalco y Foligno. Este lunes será jornada de descanso.1. QUINTANA Nairo - 42:06:092. PINOT Thibaut - 0:283. DUMOULIN Tom - 0:304. MOLLEMA Bauke - 0:515. NIBALI Vincenzo - 1:106. POZZOVIVO Domenico - 1:287. ZAKARINI lnur - 2:288. FORMOLO Davide - 2:459. AMADOR Andrey - 2:5310. KRUIJSWIJK Steven - 3:06