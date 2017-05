Un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que más de un millón de adolescentes fallecen cada año por causas prevenibles. La mayoría de esas muertes podría evitarse con más inversión en servicios de salud, educación y apoyo social.Los accidentes de tráfico, las enfermedades respiratorias de vías bajas, la muerte accidental por autolesiones y el suicidio son las causas principales de muerte ente los jóvenes de 10 a 19 años a nivel mundial.La OMS destacó que la mayoría de estos fallecimientos podría evitarse a través de mayores inversiones en servicios de salud, educación y apoyo social.Consideró que en los casos de trastornos de salud mental o de consumo de sustancias tóxicas los adolescentes no tienen acceso a los servicios de prevención y cuidado adecuados, ya sea porque no existen o porque no los conocen.Además, indicó que la inactividad física, una dieta no saludable o las conductas sexuales de riesgo durante esta etapa de la vida pueden conducir a un empeoramiento de la salud a largo plazo.Sonja Caffe, asesora regional sobre salud adolescente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aportó datos sobre la situación en el continente americano.“Cada año mueren alrededor de 70.000 niños y 20.000 niñas adolescentes en el grupo de edad de 10 a 19 años en las Américas y alrededor de 44.000 de estos en Latinoamérica”, dijo Caffe.