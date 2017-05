Ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía le imputó cargos al general en retiro Rodolfo Palomino López, por haber incurrido presuntamente en el delito de tráfico de influencias de servidor público cuando ejercía como director general de la Policía Nacional.Durante la audiencia, en la que el general (r) no aceptó su responsabilidad, la fiscal del caso relató cómo —para el año 2014— el entonces director de la Policía no mantuvo “los principios de imparcialidad” de su cargo al intentar, supuestamente, favorecer a un particular tratando de persuadir a una fiscal y evitar así la captura de Luis González Gallo, implicado en el despojo de tierras por parte del Fondo Ganadero de Córdoba.“El día sábado 8 de marzo 2014 utiliza indebidamente influencias derivadas del ejercicio sobre la fiscal delegada ante los jueces penales del circuito especializada, entonces adscrita la Unidad de Análisis y Contexto, Sonia Lucero Vázquez Patiño, con el fin de que esta cancelara la orden de captura que había expedido contra el ciudadano Luis Gonzalo Gallo Restrepo, por la presunta comisión de los delitos de este por concierto para delinquir agravado y desplazamiento forzado”, expuso la representante del ente acusador.Al tiempo indicó funcionaria —que de acuerdo con lo indagado— Palomino López le habría dicho a la fiscal de la Unidad de Analisis y Contexto que esa detención afectaría incluso al ex presidente de la República Andrés Pastrana Arango y al entonces presidente del Banco Mundial y exministro Luis Moreno.De ser encontrado responsable por estos hechos, el general en retiro Rodolfo Palomino López podría recibir una condena que oscila entre 64 y 144 meses de prisión.