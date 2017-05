La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Elsa Noguera, llegó a Puerto Boyacá (Boyacá), para entregar su casa gratuita a 200 familias vulnerables en la urbanización Yuma, ubicada en el municipio.Acompañada por el Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, y por el alcalde de Puerto Boyacá, Oscar Botero, la Ministra de Vivienda expresó que “este no ha sido un proyecto fácil, fue tal vez uno de los últimos que se hizo, tuvimos contratiempos con la vía y con el transporte de materiales pero todo esto se superó y hay que reconocer el liderazgo del alcalde. La felicidad de todos ustedes es lo más importante y por eso queremos continuar con más viviendas en este departamento. En la segunda fase de gratuidad se garantizarán 830 casas adicionales para Boyacá”.Cabe resaltar que los proyectos de la primera y segunda fase del programa de viviendas gratis, serán habitados por familias víctimas del conflicto armado, desplazadas por la violencia, afectados por desastres naturales y familias que viven en pobreza extrema.“A nosotros como gobernantes nos llena esto de alegría, es la primera vez que la Ministra está en Puerto Boyacá. Es un municipio muy diferente a lo que es el interior del departamento, queda un poco lejos y los Gobiernos no venían mucho. Este municipio ha sido altamente azotado por la violencia en épocas difíciles, hay dolor y heridas que sanar y sin duda, Ministra, con días como hoy van sanando esas heridas, hay días que resumen años y este es uno de ellos”, manifestó el gobernador Carlos Amaya.La ministra Elsa Noguera inició la entrega de las 200 llaves y escrituras a las familias beneficiarias y el primero en recibir su casa fue Gustavo Mosquera, quien es desplazado del Chocó y dice sentirse muy emocionado desde que salió beneficiado con un hogar propio. “Ha sido una tragedia toda la vida viviendo del timbo al tambo, uno sufre mucho y ganando un sueldo tan bajo esto hubiera sido imposible, pero la alegría que siento hoy es indescriptible”, manifestó.Consuelo Guerrero de 50 años, quien se irá a vivir a su nueva casa con su hija y sus dos nietas, expresó sentirse muy agradecida con Dios y los programas que brinda el Gobierno Nacional. “Estoy muy feliz y no lo puedo creer, porque yo no creía que esto pudiera ser una realidad, gracias al Presidente por poner su granito de arena para que muchos de nosotros podamos tener acceso a una vivienda digna”.Las 200 casas entregadas hacen parte de la primera fase de viviendas 100 por ciento subsidiadas por el Gobierno Nacional. A la fecha no se tiene ningún proyecto siniestrado en el programa de gratuidad y esto se ha logrado gracias a la dinámica en los pagos de cada una de las obras.La inversión total para este proyecto fue de 9.652 millones de pesos y generó 400 empleos en la región.