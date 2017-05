Desde la Calle 72 con Avenida Caracas, el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa dio inicio a las cerca de 60 perforaciones de suelo que hacen parte de los estudios complementarios para dar inicio, el próximo año, a las obras de la primera línea del Metro."Estamos empezando los estudios de suelo complementarios, van a ser alrededor de 60 perforaciones. Estas son perforaciones de detalle, de los últimos aspectos para poder tener los pliegos e iniciar la obra", sostuvo el alcalde Peñalosa.Las obras que tardarán 75 días se adelantarán en jornadas de 17 horas y no generarán ninguna afectación en el tráfico.En esta exploración geotécnica se harán sondeos de 50 y 70 metros de profundidad, cada 250 metros, a lo largo del trazado y en las zonas donde está prevista la ubicación de las futuras estaciones.“Estamos puliendo los detalles para tener toda la geología para que no haya ningún contratiempo con el fin de que las obras empiecen en forma. Vamos a tener cerca de 900 pilonas que van a sostener el metro, aquí en la 72 va a terminar la primera fase del metro, pero queda diseñado para que posteriormente continúe más hacia el norte a lo largo de la Autopista”, recordó el mandatario de la ciudad.De acuerdo con lo planificado, la meta es realizar 2.185 metros de perforaciones y 1.000 metros de ensayos de penetración a lo largo del recorrido de la primera línea del Metro.“Con los sondeos se obtendrá más información sobre nuestro suelo, para diseñar con detalle individual la cimentación del viaducto, que será conformada por dados y pilotes”, informó Andrés Escobar, gerente de la Empresa Metro de Bogotá.Serán tres taladros de perforación que trabajarán de manera simultánea desde las 4:30 a.m. hasta las 10:00 p.m. con alrededor de 30 operarios al frente de los trabajos.El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa señaló que se avanza en obras menores que permitirán que el próximo año las obras de la primera línea del Metro avancen sin contratiempos.“Ya se ha avanzado mucho en otros temas, como el Acuerdo con el Gobierno Nacional sobre los gastos reembolsables. Ahora vamos a avanzar en el traslado de redes”, indicó Peñalosa.El traslado anticipado de redes permitirá que cuando se licite el proyecto y se dé inicio a las obras, arranquen sin contratiempos.“Estamos ganando tiempo en las obras menores que después nos van a permitir una agilidad en las obra mayores, como el traslado de las redes húmedas (acueducto y alcantarillado, y gas) también cables eléctricos y fibra óptica, en eso estamos ocupados este año, para que cuando comiencen las obras, fluyan con normalidad”, indicó Andrés Escobar.