Cada año entre 44.000 y 98.000 personas mueren por errores generados durante la atención en salud en hospitales, 7.000 de las cuales serían causadas por errores de medicación.Según la Food and Drug Administration (FDA), diariamente 1 persona podría morir en Estados Unidos por esta misma situación, y 1.3 millones de personas sufren anualmente daños por esta problemática.Si bien, el factor humano es la causa número uno de los errores de medicación y en España el mismo fue tasado como responsable de un 57 por ciento de los casos, la segunda causa, con un 27 por ciento está asociada al etiquetado, diseño, envasado y la confusión en los nombres de los medicamentos, 1 de cada 3 errores de medicación son causados por problemas de etiquetado y empacado de los medicamentos y el 30 por ciento de las muertes por error de medicación se atribuyen a esta causa.La situación en Colombia no es muy diferente a este panorama, pues en el país se ha identificado que el 9 por ciento de los errores de medicación en hospitales se da por estas mismas causas.Catalina Bendeck, Presidente de la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios advierte que “en temas de errores en medicamentos hay tres aspectos críticos a considerar, en primer lugar están los errores asociados a la formulación, en segundo lugar, están los que tienen que ver con errores de administración tanto en hospitales como en manejo ambulatorio o autoformulación y en tercer lugar los errores de dispensación que se observan principalmente en la entrega de medicamentos en farmacias”.Es por esto que La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó recientemente una iniciativa mundial para reducir los graves daños asociados a los errores de medicación en todos los países en un 50 por ciento para los próximos 5 años, esta iniciativa ha sido bien recibida por Vitalis, la compañía transnacional colombiana de medicamentos genéricos inyectables, que se ha unido a la misma a través de su Centro de Excelencia en Farmacovigilancia, involucrando un alto componente de innovación que le da seguridad al medicamento desde el diseño del mismo.“Nos dimos a la tarea de crear nuevas etiquetas para los medicamentos, no solo en temas de diseño como tal, sino en encontrar la manera de incluir la mayor información posible en una etiqueta, que contuviera aspectos clave que le permitan una clara diferenciación de productos de aspecto, nombre o compuesto similar, lo que beneficia enormemente al paciente”, afirma Luz Adriana Aristizábal, Directora Médica de Vitalis.Algunas de las innovaciones que tendrán en adelante los medicamentos de Vitalis incluyen: Diferenciación por colores, diferenciación entre concentraciones, orientación del texto vertical, contraste de color y se evitará el uso de abreviaturas peligrosas.