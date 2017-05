Se le acabó el plazo a las Farc para la entrega de armas y como no lo hicieron, el señor Presidente Juan Manuel Santos decidió darles otro "placito".Los criminales de las Farc, que insisten en que ellos no se desmovilizarán nunca, presionan a Santos con la no entrega de armas. Tiene lógica, pues el Gobierno Santos no cumple ninguno de sus compromisos.Se llegó al plazo de la entrega de armas - más conocido como Día D + 180 - pero esa entrega no se dió. A lo que Santos, sumisamente, les amplió el plazo a sus nuevos "mejores amigos".Pero no sólo eso, las zonas de transición, que también eran temporales, están por convertirse en campamentos fijos de las Farc, pues Santos le cambió el formato y la razón de ser de dichos espacios.A los terroristas y criminales de lesa humanidad este Gobierno les entrega todo, mientras que los maestros siguen sin que les den solución y el Pacífico es dividido pero la deuda sempiterna no será resuelta.---Grande la actuación de los ciclistas colombianos en el Giro de Italia. Fernando Gaviria impuso una marca como ganador de etapas y Nairo Quintana luchó con pundonor hasta el minuto final, demostrando que la lucha hay que darla siempre.