La falta de cercanía de Juan Manuel Santos con las necesidades del pueblo colombiano se ve reflejada en su actitud frente a la crisis que vive Colombia.Para el Nobel de Paz 2016, pavonearse en Washington es más importante que atender los paros y la crisis social. Su visita a Donald Trump resultó ser un estruendoso fracaso, pues no tuvo argumentos para atender el reclamo por el aumento del narcotráfico en su periodo.Si embargo es claro, que lo único que le ha importado en sus años de desgobierno es buscar y ganar el aplauso internacional, mientras el país es entregado descaradamente a la criminalidad y la corrupción.Santos aún no ha respondido por el robo a los colombianos que desaprobaron su proceso de paz, por la corrupción de Odebrecht en sus dos campañas, por la impunidad que busca entregarle a los criminales de lesa humanidad de las Farc.Ignora Santos que su gobierno no ha sido capaz de solucionar los problemas sociales, como la muerte de niños por desnutrición. Ya van 81 niños muertos en 2017 por esa causa.El señor Nobel de Paz 2016 no es capaz de llevar paz a las comunidades. En Chocó y Buenaventura se adelantan paros sociales, que están generando violencia pero a las que Santos "el magnánimo" no presta la mínima atención.Tampoco presta ningún asomo de atención a los paros de empleados estatales. La crisis de la educación, la de las cárceles, la salud... en fin es evidente que su gobierno es un fracaso.A punta de mermelada calla a los medios, para que no digan que la guerra está exacerbada. Los delincuentes, los mismos que narcoraficanen asocio con las Farc y el Eln, matan policías todos los días, mientras que los 'pepeles' que dirigen las Fuerza Armadas se esconden bajo su escritorio en Bogotá, haciendo caso a su "comandante en jefe".Pero para el Presidente es más importante atender su agenda de alabanzas internacionales, para empezar a "lagartearse" su próximo cargo. Aquí parece que ya acabó, ya no gobierna (si es que alguna vez lo hizo).Si este fuera un país unido, el reclamo social sacaría a patadas a Santos de la silla presidencial.