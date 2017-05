Una vez definidos los ocho equipos que disputarán los cuartos de final, así quedaron conformadas las llaves, que se empezarán a jugar el próximo miércoles.- Jaguares- Atlético Nacional- Medellín- Cali- Pasto- América de Cali- Millonarios- BucaramangaAsí se disputarán los juegos de ida- 15:15 - Jaguares vs. Atlético Nacional- 18:00 - América de Cali vs. Pasto- 20:00 - Bucaramanga vs. Millonarios- 18:00 Cali vs. Medellín