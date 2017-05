El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein lamentó este jueves que el líder opositor venezolano Henrique Capriles no haya podido viajar a la sede de la ONU en Nueva York.A través de su cuenta de twitter, el Jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU afirmó que esperaba reunirse con Henrique Capriles el viernes para escuchar sus puntos de vista sobre la situación de Venezuela y lamentó que no haya podido viajar.Informes de prensa indican que el pasaporte del opositor venezolano fue confiscado por las autoridades migratorias del país.En otro mensaje de twitter, el Alto Comisionado expresó sus esperanzas de que la confiscación del documento de viaje no sea una medida de represalia por la reunión que Capriles sostendría con él.El miércoles el Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó preocupación por la compleja situación que vive Venezuela e informó que estaba en contacto con diferentes mediadores, y líderes regionales para facilitar la búsqueda de formas de mediación para resolver la crisis política del país.