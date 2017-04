El futuro de la producción automotriz está ocurriendo ahora. Una inversión por un monto de $1,330 millones- la mayor por parte de cualquier fabricante de vehículos en Kentucky y la segunda mayor en la historia del estado- permitirá que Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc. (TMMK) sea la primera planta en América del Norte que comenzará a fabricar vehículos usando la Nueva Arquitectura Global de Toyota (TNGA, por sus siglas en inglés).El Camry, que fue nombrado el automóvil "Most American Made" (Más Americano) por Cars.com y que ha sido el automóvil más vendido en Estados Unidos durante los últimos 15 años se convertirá, a partir del modelo del año 2018, en el primer vehículo Toyota fabricado en Estados Unidos que incorporará a plenitud la nueva tecnología de desarrollo y producción de vehículos."Esta inversión de Toyota por un monto de $1,330 millones está incluida en su plan de inversiones, por valor de $10 mil millones, en Estados Unidos durante los próximos cinco años, además de los cerca de $22 mil millones que Toyota ha invertido en Estados Unidos durante los pasados 60 años", dijo Jim Lentz, CEO de Toyota Motor North America. "La Nueva Arquitectura Global de Toyota está dirigida a lograr vehículos emocionantes y mejores que nunca para nuestros clientes y mejorará el desempeño de todos los modelos, lo cual incluye mayor eficiencia de combustible, maniobrabilidad más sensible y una sensación más estable y cómoda al conducir".La TNGA representa una estrategia completamente nueva en la forma en que la empresa aplica sus conceptos de diseño, ingeniería y fabricación a sus vehículos. Además, acortará el ciclo de desarrollo para mejoras a los vehículos y nuevos vehículos. La TNGA conserva todos los valores tradicionales de excepcional calidad de fabricación y seguridad de Toyota al tiempo que inyecta una experiencia de conducción divertida con maniobrabilidad más sensible, independientemente del modelo. También permite un entorno productivo más flexible, gracias a lo cual Toyota Kentucky podrá fabricar vehículos incluso mejores, y responder de forma más rápida y competente a las demandas de los clientes en el futuro.Además de las mejoras que trae consigo la TNGA, TMMK será sometida a otras remodelaciones que, en su conjunto, modernizarán y racionalizarán el proceso productivo. Esto incluye actualizaciones de los equipos y la construcción de un taller de pintura completamente nuevo."Esta es la inversión más cuantiosa en la historia de nuestra planta y dice mucho de la calidad de nuestro personal y de nuestros productos, así como de las asociaciones que hemos forjado en la comunidad local y en el resto del estado", señaló Wil James, presidente de Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc. (TMMK). "Esta importante remodelación permitirá que la planta se mantenga flexible y competitiva, y cementará aún más nuestra presencia en Kentucky."Toyota Kentucky es la planta más grande a nivel mundial de este fabricante de vehículos y emplea a 8,200 miembros de equipo. Esto constituye un récord histórico luego de la reciente adición de más de 700 trabajadores para apoyar el venidero lanzamiento del Camry de 2018. El año pasado, TMMK produjo casi la cuarta parte del número total de vehículos Toyota fabricados en América del Norte – más de 500,000. En total, la planta ha producido más de un tercio – 11 millones – de todos los vehículos Toyota fabricados en América del Norte desde 1986.El anuncio de hoy se suma a la inversión por valor de $530 millones que la planta comprometió en el año 2013, en parte como apoyo a la producción del Lexus. Esto hace que la inversión de Toyota en Kentucky en los últimos cuatro años ascienda hasta aproximadamente $1,860 millones."La decisión de Toyota de invertir $1,300 millones en su planta en Kentucky es una prueba más de que los fabricantes ahora están seguros de que el clima económico ha mejorado considerablemente bajo mi administración y se hace eco de la reciente Encuesta sobre Perspectivas de 2017 de la Asociación Nacional de Fabricantes que indica que el 93% de los fabricantes ahora están optimistas, un aumento de 37% con respecto a tan solo unos meses atrás". - Presidente Donald J. Trump"Toyota es un icono global. Esta inversión por valor de $1,330 millones es otra demostración de su compromiso con la producción de vehículos fabricados en Estados Unidos que por su calidad están entre los mejores producidos en cualquier lugar del mundo", dijo el gobernador Matt Bevin. "También sirve como testimonio del esfuerzo y a la dedicación de los empleados actuales de la planta, y reafirma la confianza de Toyota en las ventajas de fabricar en Kentucky. Estamos agradecidos porque esta considerable inversión valida el hecho de que Kentucky es el centro de excelencia en ingeniería y fabricación en Estados Unidos"."El anuncio de hoy es una buena noticia para la economía de Kentucky y nuestra fuerza laboral", señaló el senador Mitch McConnell. "Durante más de 30 años, Toyota ha estado comprometida con la Mancomunidad, y la inversión dada a conocer hoy es otra prueba de que la compañía mantiene su compromiso con el crecimiento de nuestra economía, y solidifica a Kentucky como un estado productor de vehículos de clase mundial. Quiero felicitar al equipo de Toyota, y en especial a sus miles de abnegados trabajadores que residen en Kentucky".Un estudio reciente llevado a cabo por el Center for Automotive Research muestra que Toyota Kentucky soporta casi 30,000 empleos en todo el estado (directos, indirectos y derivados). Los empleados de TMMK viven en 80 condados de Kentucky, y Toyota en la actualidad cuenta con más de 100 proveedores repartidos por toda la Mancomunidad."Toyota es de gran valor para Kentucky y la decisión de continuar su compromiso con los empleos en Kentucky mediante la inversión en la planta de Georgetown representa una magnífica noticia para la Mancomunidad y es un reflejo de su confianza en Kentucky como un lugar de primer nivel para el crecimiento y la innovación empresarial", señaló el senador Rand Paul. "Felicito a Toyota por esta nueva iniciativa, y espero continuar mis esfuerzos en el Congreso para promover políticas favorables para las empresas que garanticen que Kentucky continúe cosechando los beneficios del crecimiento y la expansión económica como resultado de estos tipos de inversiones"."Esta importante inversión solidifica aún más el compromiso a largo plazo de Toyota con su planta en Kentucky", dijo Terry Gill, secretario del Gabinete para el Desarrollo Económico de Kentucky. "Sus efectos multiplicadores se sumarán a las tres décadas de impacto transformador de Toyota sobre nuestras comunidades y nuestros residentes en la Mancomunidad. Además, esto fortalece el estatus de Kentucky como uno de los principales estados para la fabricación de vehículos".