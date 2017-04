Un nuevo informe del gobierno muestra que cerca de 1,300 embarazos con posible infección reciente por el virus Zika en 44 estados fueron reportados al Registro de Casos de Zika en el Embarazo de EE.UU. en 2016. La mayoría de las mujeres adquirieron el virus durante viajes a zonas afectadas por el Zika, según el informe.Entre las mujeres embarazadas con casos de infección por Zika confirmados, una de cada 10 tuvo un feto o un bebé con defectos de nacimiento. El riesgo más alto se concentró en las infecciones confirmadas en el primer trimestre de embarazo, con defectos de nacimiento reportados en el 15 por ciento de estos fetos o bebés.El informe, publicado hoy en la revista Morbidity & Mortality Weekly Report (MMWR) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), incluye datos sobre embarazos completados en los 50 estados y el Distrito de Columbia con pruebas de laboratorio de posible infección reciente por el virus Zika reportados al Registro de Casos de Zika en el Embarazo de EE.UU. entre el 15 de enero y el 27 de diciembre de 2016."El virus Zika está causando mucha ansiedad entre mis pacientes y sus parejas, que están acostumbrados a viajar por trabajo o para visitar a la familia", dice Siobhan Dolan, MD, MPH, obstetra-ginecóloga en el Montefiore Medical Center del Bronx y médico asesor de March of Dimes. "Les aconsejo que prevenir la infección es lo más importante que pueden hacer para ellos mismos y sus bebés. Protéjase del Zika antes y durante el embarazo, y eso incluye evitar viajar a las zonas afectadas. Sin embargo, recuerde que no es para siempre. Sí, es posible que tenga que perderse algún evento familiar mientras esté embarazada, pero después de que nazca el bebé, en pocos meses podrá viajar con seguridad y tranquilidad".March of Dimes coordina con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para proporcionar información actualizada en inglés y español para mujeres, hombres y familias en los sitios ZAPzika.org y nacersano.org/zika. March of Dimes también responde a preguntas sobre el virus Zika en las redes sociales y por correo electrónico, tanto en inglés como en español. Envíe un correo electrónico a AskUs@marchofdimes.org o Preguntas@nacersano.org."Todavía no conocemos la gama completa de discapacidades en los bebés infectados con el virus Zika", dijo la Dra. Dolan. "Incluso es posible que los bebés que no muestran señales obvias de defectos de nacimientos puedan estar afectados. Los bebés nacidos de mujeres en las que se ha comprobado la infección por el virus Zika durante el embarazo necesitan imágenes cerebrales y otras pruebas después del nacimiento para poder hacerles un diagnóstico correcto y para ayudarnos a entender cómo estos bebés crecen y se desarrollan".La Dra. Dolan señaló que March of Dimes está presentando y promoviendo "Zika Care Connect", un nuevo sitio web que se lanzará este mes para ayudar a las familias afectadas por Zika en la búsqueda de profesionales de la salud en todo el país que pueden proporcionar atención especializada.Otras actividades de March of Dimes para proteger a los bebés del virus Zika incluyen:Financiar la investigación sobre un "punto débil" en la estructura de una proteína del virus Zika que pueda conducir al desarrollo del primer tratamiento farmacológico para la infección por Zika;Proporcionar educación continua para enfermeras sobre "Lo que todo enfermero debe saber" acerca del Zika, tanto en inglés como español;Preparación de kits de prevención del Zika para recién nacidos en Puerto Rico (incluyendo mosquitero, pijamas de una pieza ("onesies") y consejos de prevención).La infección por el virus Zika durante el embarazo puede causar daños al cerebro, microcefalia (cabeza más pequeña de lo normal) y síndrome de Zika congénita, un patrón de afecciones en el bebé que incluye anomalías cerebrales, defectos oculares, pérdida de la audición y defectos de las extremidades. La infección por Zika durante el embarazo también se ha relacionado con el aborto espontáneo y la muerte fetal.El informe "Vital Signs: Update on Zika Virus-Associated Birth Defects and Evaluation of All U.S. Infants with Congenital Zika Virus Exposure -- U.S. Zika Pregnancy Registry, 2016" (Signos vitales: Actualización sobre los defectos congénitos relacionados con el virus Zika y evaluación de todos los bebés estadounidenses con exposición congénita al virus Zika – Registro de Casos de Zika en el Embarazo de EE.UU., 2016) fue publicado anticipadamente en MMWR, volumen 66, 4 de abril de 2017.