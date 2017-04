Darío Álvarez Morantes | El día de los trabajadores que se celebra con motivo del movimiento obrero mundial, para Colombia, se convierte en la fecha para reflexionar y protestar, por las pésimas condiciones del empleo, que solo mejora a conveniencia en las cifras amañadas que publica el Dane.Mientras que los ciudadanos vivimos las consecuencias de un rampante desempleo que supera el 15%, pero las encuestas sesgadas que el departamento administrativo nacional de estadística, publica dicen otra cosa como en las siguiente información: ¨La Gran Encuesta Integrada de Hogares es una encuesta mediante la cual se solicita información sobre las condiciones de empleo de las personas (si trabajan, en qué trabajan, cuánto ganan, si tienen seguridad social en salud o si están buscando empleo), además de las características generales de la población como sexo, edad, estado civil y nivel educativo, se pregunta sobre sus fuentes de ingresos.La GEIH proporciona al país información a nivel nacional, cabecera - resto, regional, departamental, y para cada una de las capitales de los departamentos.En marzo de 2017 la tasa de desempleo se ubicó en 9,7% y 486 mil personas más encontraron empleo¨. Que falacia donde se argumenta la generación de empleo con el jalonamiento por parte de la industria manufacturera; mencionan también agricultura, ganadería, caza, pesca, silvicultura y actividades inmobiliarias, que en muchos casos son rebusque o actividades puramente informales, que hasta pueden involucrar algún grado de ilegalidad, mientras que el empleo formal, es cada día más escaso, menos digno, manipulado por la politiquería, la corrupción y el poder en todas sus manifestaciones, en un panorama desalentador donde más del 70% de los trabajadores, no tiene condiciones de trabajo dignas y decentes, pero además tienen que soportar acoso laboral, acoso sexual, aumento de las jornadas, mal trato y compromisos políticos¨.En el más reciente Informe de Trabajo Decente, elaborado por la Escuela Nacional Sindical, se reporta que apenas el 32% de los y las trabajadoras del país gozan de las condiciones que la OIT califica como decentes.¨El Plan de Acción sobre Derechos Laborales, suscrito el 7 de abril de 2011, entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, en el que este último se comprometió a tomar 37 medidas tendientes a mejorar las condiciones laborales en nuestro país, si bien es una buena carta de intenciones, a su primer año de aplicación, presentaba un balance muy pobre. De los 37 compromisos adquiridos, 9 aún no se habían implementado y de los 28 restantes, varios se pueden calificar como parciales e insuficientes¨.Continúa la explotación, la intermediación laboral y las condiciones precarias de trabajo, sin opciones serias, que generen por lo menos esperanza real de desempeño laboral con dignidad, para mejorar el nivel de vida de la mayoría de los colombianos, que hoy estamos sufriendo las consecuencias de una economía en crisis, mientras nos agobian los impuestos y costos de los productos y servicios, gracias a la nefasta reforma tributaria impuesta por el actual gobierno.En conclusión obtener un trabajo digno y decente es un lujo en Colombia, reservado estrictamente para las clases privilegiadas, donde el concurso de méritos se convierte solo en un sofisma de distracción. Un trabajo digno, según la constitución de 1.991 en el marco de un estado social de derecho en Colombia ese reconoce como un principio de dignidad, derecho y deber.Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justa. Art. 53 CP. El trabajo digno estará amparado por los principios mínimos fundaménteles: Igualad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, estabilidad, irrenunciabilidad a los beneficios laborales legales, seguridad social, capacitación, adiestramiento, descanso, protección especial para la mujer en maternidad y al trabajador menor de edad. Derecho al pago oportuno y reajuste periódico de las pensiones legales, sin menoscabar la libertad, la dignidad ni los derechos de los trabajadores.Un trabajo decente es definido por la organización internacional del trabajo (OIT) dentro del marco de los 4 objetivos:1. Las oportunidades de empleo e ingresos2. La promoción de los derechos fundamentales en el trabajo3. La protección social4. El diálogo social con iguales oportunidades para hombres y mujeres. Lamentablemente en nuestro país, no se tienen muy claro los conceptos de trabajo digno, que es el cobijado por las garantías constitucionales ni de trabajo decente, definido en concepto de la OIT, relacionado con las aspiraciones de los individuos frente a su vida laboral y el deseo de obtener un trabajo productivo con una remuneración justa, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias.Lo ideal es que en trabajo sea digno y decente, pero contrario a esta aspiración, como lo afirma el investigador Sergio Chaparro Hernández, en Colombia la informalidad está por encima del promedio en América latina, existe una alta tasa de subempleo, precarios estándares de calidad del trabajo, bajo número de cotizantes a seguridad social, baja y peligrosa sindicalización, inestabilidad en el empleo, bajos ingresos, el empleo asalariado ha perdido representatividad, lo que contrasta con el aumento de trabajadores por cuenta propia y las modalidades de contratación sin vinculación laboral y quienes enfrentan las más difíciles situaciones laborales, son los jóvenes y mujeres de las áreas rurales. Se requieren políticas públicas para la generación y formalización del empleo digno y decente sin politiquería ni corrupción, en procura del progreso sostenible del país.Reza como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. San Agustín.