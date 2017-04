Dario Álvarez Morantes | En el día de la tierra, que se celebra el 22 de Abril, no hay motivos para festejos, ni mucho menos para conmemoraciones, por el buen manejo que se le haya dado a nuestro planeta, formado hace más de 4.550 millones de años como el mayor de los 4 terrestres y con surgimiento de la vida un millón de años después.Pues este maravilloso hogar de millones de especies bióticas y muchos componentes y estructuras abióticas, indispensables para el desarrollo de la vida, que gira constantemente alrededor del sol, se ha venido degradando progresivamente, no solo por la alteración de la capa de ozono mediante la emisión creciente de gases de efecto invernadero, que van permitiendo la penetración de radiación solar perjudicial para la biosfera, sino por (La acción de su peor enemigo !El Hombre!) en el mal manejo de la tierra, el agua y demás recursos naturales y factores de producción, usados en actividades agropecuarias, forestales, urbanísticas, de infraestructura e industria, donde la erosión, el uso irracional del recurso hídrico, las malas prácticas agrícolas y la falta de planeación en la utilización del espacio terrenal, alteran las propiedades físicas del suelo y de la hidrosfera.La exagerada preocupación del hombre por crear condiciones nuevas de confort e innovación, ha dañado el equilibrio de la naturaleza y le ha quitado espacio a muchas especies, que conformaban la biodiversidad del mundo.En más de 200 estados soberanos, en los que se agrupa la población global, con diferentes tipos de interacción social, cultural, económica, técnica, política y ambiental, no hay un país que se pueda declarar totalmente amigable con los recursos naturales y el medio ambiente y aquellos que poseen más desarrollo mediante industrias y explotaciones de recursos naturales, son los que más contaminan y los que menos se comprometen con la protección del entorno, para la supervivencia sana de los seres vivos. Tratamos a la tierra con la mayor irresponsabilidad, como si fuera absoluta mente nuestra, cuando en realidad ¡no es la tierra la que pertenece al hombre, sino el hombre el que pertenece a la tierra! y lo mínimo que podemos hacer es entregarla, por lo menos en las mismas condiciones en que la usufructuamos, para que se beneficien, en igual o mejores condiciones las generaciones futuras.Colombia tiene la mayor riqueza mundial en biodiversidad, superada solo por Brasil en algunas especies y es campeón indiscutible en aves, mariposas y anfibios, sin embargo, somos protagonistas en pesca, caza y minería ilegal y deforestación. Pero la mayor inequidad, que tenemos, se refleja en la distribución, tenencia y utilización de la tierra. El último censo, revela que "el 0.4% de los propietarios son dueños del 46% del territorio rural con predios de más de 500 hectáreas, mientras que el 70%, son dueños de pequeños predios hasta de 5 hectáreas".Aún más en Boyacá tenemos zonas de minifundio donde los predios no superan las 2 hectáreas; situación que se agrava porque no ha habido verdadera reforma agraria , la tierra ha servido más para generar conflicto que para facilitar el desarrollo rural, se mantiene la tendencia decreciente del número de predios entre 1 y 5, 5 y 20, 20 y 50 y hasta de 50 a 200 hectáreas, mientras aumenta el número de predios mayores a esta última extensión.Con esta injusticia en la tenencia de la tierra difícilmente se podrá generar desarrollo rural y menos implementar un posconflicto para generar la paz duradera, en un ambiente donde los agricultores adolecen de la tierra, mientras que los cabecillas reinsertados, multinacionales, algunos políticos y potentados, amasan grandes fortunas acumulando inmensos territorios en las mejores condiciones de posesión, precio y legalización.El índice de pobreza según el DANE (2.015) afecta 44.7% de los productores, la realidad es que la cifra fácilmente puede estar ceca del 55% de la población rural. En el año 1.938 la población rural correspondía al 69.1% de los habitantes de nuestro país, en el año 1.993 a 30.1% y en el año 2.016 a 26%. Lo que demuestra la despoblación del sector rural, por falta de apoyo del estado al sector agropecuario, que a pesar de tener un potencial de más de 25 millones de hectáreas para producir alimentos, solo explota un poco más de 7 millones de hectáreas en condiciones de mediana productividad y competitividad, sin que el gobierno logre entender, que la agricultura debe ser seguridad y prioridad nacional, para mantener una economía estable y duradera.A finales del siglo XX Colombia ocupó el cuarto lugar en el mundo por disponibilidad per cápita de agua, mientras que a principios del presente siglo, de acuerdo con el Informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo “Agua para todos – agua para la vida”, Colombia ocupa el puesto 24 entre 203 países. De modo que son más los motivos para reflexionar, reclamar y actuar en favor de nuestra madre tierra, como soporte de los demás recursos naturales y el medio ambiente.Un país que no es capaz de ser autónomo y autosuficiente en la producción de los alimentos para su pueblo, es muy vulnerable y depende de las importaciones, a los precios que quieran imponer, los que si producen comida para abastecerse y generar excedentes de exportación. Las consecuencias son directas para todos los ciudadanos y lo vemos reflejado en las cifras negativas de la economía y la situación de crisis que estamos viviendo.Para finalizar les recuerdo que quien no conoce, ni aprecia el campo, solo podrá aspirar a tener el mejor apartamento, el carro de año, el celular inteligente de más alta gama, pero nunca compensará las bondades de la naturaleza en el sector rural. Los seres vivos necesitan el alimento que les prodiga la tierra y las bondades irremplazables del agua, la política no es gastar todo lo que podamos, sino ahorrar lo que tengamos la oportunidad, para mantener nuestra supervivencia y la de nuestros futuros pobladores.