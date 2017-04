Dario Álvarez Morantes | En la Semana Santa o Semana Mayor, cada año la población católica, conmemora en el mundo, la pasión y muerte y celebra la resurrección de Jesucristo, quien en un acto colmado de amor y generosidad, por voluntad del padre celestial, se comprometió a morir y lo hiso por nosotros, para redimir el pecado, con el fin de lograr una comunidad justa, de grandes valores y principios humanos, con un sacrificio ejemplar, que debía direccionar por siempre la sana y digna convivencia en gracia de Dios.Pero en muchas regiones y entre ellas en nuestro querido país, se ha difundido más la actitud de Pilatos y el beso de judas, que el mismo evangelio, a tal punto que el poder a cualquier precio es, el objetivo de gobiernos y líderes potentados, sin importar el clamor del pueblo, que también continua equivocándose al seguir proclamando a barrabas y condenando a Jesús.Se supone que la mencionada semana debe ser de recogimiento, arrepentimiento, ayuno, reflexión, reconciliación, compromiso de cambio hacia el bien y fundamentación de la fe, pero en la realidad se convierte en una época con más fines comerciales y recreativos que religiosos, donde los excesos en comidas, bebidas, sexo y lujuria, son protagonistas en estos días, sin el menor respeto por la cultura religiosa de las regiones con función moral, que cada día vemos decaer en nuestras comunidades, cobrando un número representativo de víctimas fatales cada año en las desvirtuadas celebraciones.Cuando un gobierno es incompetente y corrupto, pero pretende mostrar que todo está bien, tiene el cinismo de Pilatos evadiendo responsabilidades y el descaro de judas para vender al país. Cuando actuamos mal, rezamos sin fe y aparentamos piedad, simulando nuestra participación de corazón, sin cambio de actitud, actuamos como Pilatos y ejercemos el beso de judas.Cuando el político le miente a su pueblo y aprueba leyes en su contra, se olvida de Dios, remeda a Pilatos y acude al beso de judas, Cuando el jefe humilla a su empleado, lo explota, lo acosa laboralmente y niega su responsabilidad, es un Pilatos que aplica el beso de judas. Cuando en las parejas se prometen amor, su culpan recíprocamente por los problemas y se muestran desprecio, son Pilatos que viven con el beso de judas.Cuando los corruptos se apropian de los recursos públicos o privados, culpando a otros, venden el alma al diablo como Pilatos y se desempeñan al estilo judas, Cuando los sacerdotes predican en la iglesia y pecan con sus feligreses amparados en su envestidura, son Pilatos que emulan también a judas.Cuando las personas van a la Iglesia supuestamente a rezar justificando sus acciones y salen a delinquir, son Pilatos que obedecen a judas. Cuando los militares aparentan cumplir con su trabajo, para la protección de la honra y bienes de las personas y se involucran en acciones en contra de la ley, son verdaderos Pilatos apoyados por judas.Cuando se reciben todos los días los servicios de los agricultores, pero se ataca la producción nacional y se prefieren los grandes negocios de importación, Pilatos está de vuelta y judas lo asesora. Cuando de frente mostramos amabilidad, respeto y aprecio por un amigo después de atacarlo y a sus espaldas hablamos mal de él, estamos siendo Pilatos con estilo judas, cuando evadimos responsabilidades, prometemos una cosa y salimos con otra, somos Pilatos aplicando el ejemplo de judas. Cuando se vende la conciencia y se ejerce el delito a cambio de una paga, aparentando dignidad, es Pilatos con el beso de judas el que hace presencia.Cuando el juez emite su veredicto supuestamente acorde con la ley, pero prevalecen más sus intereses particulares, procede como Pilatos condenado a un inocente y como judas recibiendo su soborno y peor aun cuando somos actores intelectuales para la violación de la ley y negamos nuestra responsabilidad, no solo actuamos como Pilatos, sino que continuamos con el legado de judas. Podemos citar innumerables situaciones en las que actuamos como Pilatos y judas en deterioro de nuestra sociedad.Así las cosas mientras se pierden los principios y valores humanos en todos los estratos, desvirtuando el mandato divino, prolifera la inequidad, la mentira, la irresponsabilidad, la corrupción, la injusticia, la hipocresía, la ingratitud, la indiferencia y en general el delito en todas sus manifestaciones, con el peor ejemplo de los dirigentes del gobierno, y personajes poderosos del país, mientras el pueblo manipulado dentro de un programa virtual, donde se simula que todo sigue bien, no alcanza a dimensionar la realidad y mucho menos las implicaciones futuras del régimen amañado, en el que el juego del poder prevalece sobre los intereses colectivos de la gente, disfrazándolo todo, bajo el manto de un proceso de paz imperfecto, cuestionado he incierto, que no ha iniciado bien, pero sirve para justificar que el fin justifica los medios.Cómo nos hace falta la educación moral que Cristo establece en los diez mandamientos, implora en el mandamiento del amor, expone en sus siete palabras y clama en la función de la iglesia. Cómo nos hace falta la responsabilidad para conformar familias con integridad capaces fortalecer el tejido social de un nuevo país. Cómo nos hace falta participar más y lamentarnos menos de nuestra propia situación y apostarle a nuestro país. Cómo nos hace falta consolidar una verdadera democracia, para generar el desarrollo integral que necesita Colombia.¨La pascua debe fundamentarse en el cambio de actitud real, para construir sociedad y el compromiso de todos para consolidar la paz¨