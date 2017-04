El ciclista boyacense, del Movistar Team, se impuso este domingo en el Alto del Acebo en la dura etapa reina de la Vuelta a Asturias. La lluvia, el frío, el viento y la nieve no fueron obstáculo para el colombiano.Quintana, quien adelanta su preparación para el Giro de Italia, se adjudicó la segunda etapa de la Vuelta a Asturias, sobre 177 kilómetros. que partió de Soto de Ribera.Para el boyacense es su quinto triunfo del año y el tercero en un final en alto tras los obtenidos en Mas de la Costa (Vuelta a la Com. Valenciana) y Terminillo (Tirreno-Adriático); es su triunfo 36 como profesional.Con esta victoria de etapa Quintana se puso segundo en la general a 7" de Alarcón y a falta de una etapa para finalizar la carrera.Quintana aseguró sentirse muy satisfecho, con la preparación y con esta victoria. "Veo que las piernas responden bien y que vamos en buen camino para este reto que nos hemos marcado. Considero buena esta participación en Asturias y esperamos terminar mañana sin complicaciones y con buena suerte. Ha sido un día con mucho frío y peligroso, sobre todo en las bajadas con el agua. Se ha pasado mal, ha sido una jornada muy difícil, pero ya son varios los días en que nos ha tocado un escenario igual y nos vamos acostumbrando" aseguró el hombre de Boyacá.Sobre la fracción indicó que subió a rueda en la primera parte y que cuando ya se había hecho la última selección envió a su hermano Dayer a atacar para romper un poco más. "Una vez se redujo aproveché para volver atacar, marchar adelante junto a Alarcón y buscar la etapa. Me siento a punto, estamos bien y esperamos que el nivel alcanzado aquí sea suficiente para llegar bien a la salida del Giro".La carrera terminará este lunes en Oviedo con una etapa de 125 kilómetros, con final en montañae en el Alto del Violeo, de segunda categoría.