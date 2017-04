Hay que establecer responsabilidades por tragedia de Mocoa: Contralor

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, dijo hoy que aunque, dentro de su competencia, la entidad a su cargo deberá establecer las responsabilidades que puedan resultar por la avalancha ocurrida en Mocoa, más que imponer sanciones lo que debe quedar como lección para el país es que se necesitan políticas preventivas, para evitar que sigan ocurriendo estas tragedias.“Aquí como en todas las situaciones, hay que establecer responsabilidades, pero no es el tema represivo, es el tema preventivo. De qué valen las actuaciones y todas las sanciones que se impongan ahora frente a 260 o 270 muertos. Entonces, lo que necesitamos en el país son políticas preventivas. Antes de y no después de, porque lo que vamos hacer es el levantamiento de un acta de defunción masiva, y yo creo que esa no es la solución”, aseguró.“Desde luego que hay que hacer un juicio y se establecerán las responsabilidades fiscales, penales y disciplinarias, por parte de la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría, pero lo importante es la función preventiva de todos los órganos del estado y de control, función que ya no tiene la Contraloría General de la República, porque la Corte Constitucional le quitó la Función de Advertencia”, agregó Maya Villazón.Dijo que la CGR adelantará las actuaciones que le correspondan y señaló que la pobreza obliga a muchos colombianos a ubicar sus viviendas en lugares de alto riesgo, situación que se da en varias ciudades del país, motivo por el cual “ya llevamos varias tragedias y ojalá no vengan más”.