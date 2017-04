El documental, "What Is Reality", revela una sorprendente respuesta científica de uno de los mayores grupos científicos del mundo que trabajan en la teoría del todo.Quantum Gravity Research (www.QuantumGravityResearch.org) de Los Ángeles es uno de los mayores grupos de investigación de la física en el mundo que trabajan en la física de la unificación, o la búsqueda de la "teoría del todo". Como parte de su programa de educación pública, Mad Machine Films (www.MadMachineFilms.com) y el director David Jakubovic han producido What Is Reality, una producción de alto valor y una explicación sorprendentemente entretenida de sus ideas sobre la física teorética avanzada. Pero hay mas …Resulta que la perspectiva cada vez más popular de los físicos de que la realidad está hecha de información puede requerir la existencia de una forma extraña de la conciencia universal para convertir esta información en una existencia físicamente "real". Por fantástica que parezca, la idea se basa en la lógica rigurosa, como explica la película.Klee Irwin, el director del instituto científico, comentó, "Comenzando con la serie Cosmos con Carl Sagan e incluyendo producciones modernas como Through the Wormhole con Morgan Freeman, es evidente que hay una creciente cantidad de interés público en las preguntas profundas acerca de la realidad y la filosofía sobre las que la búsqueda de la teoría del todo arroja luz. Nos complace observar la temprana popularidad viral de nuestro reciente lanzamiento en línea, What Is Reality – demuestra que este tema todavía despierta interés".David Jakubovic, el emergente documentalista y productor-director de la película, dijo, "Este Proyecto ha sido transformativo para mí personalmente, ya que me he dado cuenta de lo fuerte que es el vínculo entre las cuestiones más importantes de filosofía y religión, y de la búsqueda de la teoría del todo. Crear una película científica que comunique ideas complejas sobre la física y que, a la vez, proporcione entretenimiento y diversión de alto valor, fue uno de los proyectos más placenteros de mi carrera.