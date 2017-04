bioLytical Laboratories, laboratorio especializado en test rápido de enfermedades infecciosas, anunció el lanzamiento del Insti HIV Self Test en las farmacias de Bélgica.Con una sola gota de sangre, el Insti HIV Self Test consigue una precisión de más de un 99% y proporciona un resultado instantáneo. Con otros test para el hogar, las personas han de esperar entre 15 y 20 minutos (después de realizar el test) para disponer del resultado, o incluso varios días o semanas en caso de ser un test de laboratorio. INSTI es sencillo de usar, consiguiendo un rendimiento con una precisión superior al 99%. Insti HIV HIV Self Test es una adaptación lista para su uso del test del punto de cuidado INSTI que es utilizada por los profesionales del cuidado de salud en Europa desde hace más de 10 años.A fecha de 2014, de los 2,5 millones de personas que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que padecen VIH en la región europea, aproximadamente la mitad no eran conscientes de su condición. A nivel local, las estimaciones indican que cerca de 1 de cada 5 personas que son VIH positivas de Bélgica no son conscientes de su condición positiva. Hay varias opciones disponibles para empezar a hacerse las pruebas, pero contar con acceso a un test muy sencillo aunque altamente preciso permite a los consumidores comprobarlo por ellos mismos sin tener que encargarlo a un laboratorio, hospital o clínica."Cuando desarrollábamos un test de hogar para VIH, queríamos proporcionar una solución sencilla, de coste contenido y respetuosa con el consumidor que otorgase poder a las personas para tomar el control de su salud de forma distinta, y con la comodidad de estar en su propia casa", destacó Robert Mackie, director general de bioLytical. "Al lanzarse en Bélgica, hemos conseguido que el test del VIH sea más accesible. El Insti HIV Self Test puede detectar el VIH hasta dos semanas antes que el resto de pruebas de VIH para el hogar actualmente en el mercado".El lanzamiento en Bélgica ha empezado hoy con un equipo de ventas en el país dirigiéndose a 4.900 farmacias a nivel nacional. Si desea realizar alguna consulta escriba un e-mail a retailsales@biolytical.com y recibir la lista del Insti HIV Self Test en su farmacia.