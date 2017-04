No se pierda el concierto de la agrupación francesa Ensamble Hope, que usa esculturas de metal y vidrio para producir una música especial.La Agencia Cultural del Banco de la República con el apoyo de la Licenciatura en Música, presentarán el Ensamble Hope (Francia), agrupación que interpreta el cristal Baschet, una serie de euphones de titanio que combinan tubos de vidrio y metal con conos de fibra de vidrio, un instrumento al que se considera toda una escultura sonora y que por sus características produce un sonido particular e inquietante.Este concierto se desarrolla en el marco del Año Colombia-Francia 2017 y como parte de la Temporada Nacional de Conciertos del Banco de la República, con un repertorio que incluye obras de Händel y Bach transcritas para este instrumento, así como otras piezas escritas originalmente para él.Los estrenos del Ensamble Hope han tenido lugar en Europa (Dinamarca, Alemania, Bélgica, Francia, España, Suiza y Grecia), Asia (China) y América (Estados Unidos, Brasil y Colombia). El conjunto trabaja en estrecha colaboración con los exponentes de la construcción contemporánea de instrumentos, en particular con la compañía TitaniumSound™, y también con diferentes organismos de investigación acústica fundamental.El concierto será el lunes 24 de Abril, a las 6:00 p.m en el Paraninfo de la UPTC en Tunja.