Colombia marchó en rechazo del Gobierno Santos

Este sábado se realizaron, en Colombia y algunas ciudades del exterior, marchas en rechazo del Gobierno de Juan Manuel Santos por los hechos de corrupción.La marcha que convocó a miles de ciudadanos, se realizó entre otros lugares en Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Cúcuta, Ibagué, Santa Marta, Monytería, Neiva, Villavicencio, Montería, Miami y Nueva York.Los manifestantes exigieron la renuncia del presidente Juan Manuel Santos, cuya campaña de elección en 2010 y de reelección en 2014, habría recibido dineros irregulares de la empresa Odebrecht.De las marchas tomaron parte los líderes de la oposición, encabezados por los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, el ex procurador Alejandro Ordóñez, la ex candidata presidencial Marta Lucía Ramírez; así como congresistas y líderes gremiales.