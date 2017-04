La Asamblea de Boyacá realizó su jornada de sesión en de Duitama, donde se revisaron las prioridades que tiene la ciudad. Asistieron Alcalde de la ciudad y el Gobernador de Boyacá."Estamos en el mejor momento de las relaciones con el gobernador Carlos Andrés Amaya con quién tenemos tres compromisos gruesos para adelantar y beneficiar a Duitama y Boyacá. El primero es la vía Duitama - Charalá, el segundo es el arreglo de la Avenida Circunvalar y el tercero es la terminación de la carrera 20. Ustedes diputados, todos, obtuvieron votos en la ciudad de Duitama y hoy tienen la responsabilidad de aprobar el empréstito solicitado por el Gobernador, de donde se obtendrán los recursos para algunas obras anteriormente mencionadas. Ya se ven los trabajos en el sector Higueras a la Glorieta del Hospital, un trabajo hecho a conciencia, un trabajo que durará más de 30 años y que seguramente la comunidad se dará cuenta que valió la pena la espera", dijo el alcalde Alfonso Silva en su intervención en la sesión descentralizada de la Asamblea de Boyacá, realizada en Duitama.Así mismo, el mandatario municipal aprovechando la presencia de la Representante a la Cámara, Sandra Ortíz, la invitó a trabajar por Duitama haciendo uso de sus buenos oficios ante el Gobierno Nacional.Por su parte, el ingeniero John Carrero, secretario de infraestructura de la Gobernación, explicó a la comunidad todo el proceso que se ha surtido con miras a adelantar los trabajos, tanto los que avanzan actualmente en el primer tramo de la Circunvalar entre Higueras y la glorieta del Hospital; como los que están pendientes para la segunda etapa, entre la glorieta de San José y la Cámara de Comercio, bajo el compromiso de que los trabajos se terminarán este año.En cuanto a la obra de la carrera 20, afirmó que no se alcanzará a terminar este año pero se entregará en el 2018. "Es comprensible que la gente esté disgustada por el mal estado de la vía, yo también lo estaría si viviera en este lugar, por eso hemos hecho ingentes esfuerzos para solucionar este problema", dijo el ingeniero Carrero.Buena parte de la demora en la construcción de las obras, además de la consecución de los recursos, se originó en los permisos que se tuvieron que pedir a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, para intervenir los tramos de la vía que son de carácter nacional; y los paso a nivel, propiedad de Ferrovias.En su intervención la Representante a la Cámara, Sandra Ortíz, pidió al Gobernador, no sacar el empréstito; sin embargo el mandatario departamental explicó la necesidad de hacerlo, aunque aclaró que si el Gobierno Nacional gira los recursos, no se utilizaría la plata del empréstito, pero dijo que el presidente Santos en reunión con él, le expresó que no hay dinero para la terminación de obras, solo para obras nuevas.A la sesión descentralizada de la Asamblea de Boyacá asistieron 10 de los 16 diputados de la Asamblea Departamental, en una sesión que se extendió por más de cinco horas y que fue realizada en plena calle, sobre la avenida circunvalar.