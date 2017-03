Procuraduría pidió nulidad en el caso de Silvia Gette y María Paulina Ceballos

Un agente especial de la Procuraduría solicitó la nulidad de la resolución de la Fiscalía que ordenó la preclusión de la investigación por el homicidio del ganadero Fernando Cepeda en favor de su hijastra María Paulina Ceballos y de Silvia Gette, ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe.Para el Ministerio Público la resolución no ha cobrado ejecutoria porque la notificación, hecha vía telefónica, no cumple con el Artículo 171 de la Ley 600.Por lo anterior, la Procuraduría General de la Nación también interpuso recurso de apelación contra la resolución que ordenó la preclusión en favor de Gette y Ceballos.Dispuso además el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, evaluar la presentación de una acción de revisión atendiendo el interés de las víctimas, quienes reclaman que se haga una nueva valoración de las pruebas que obran en el expediente.