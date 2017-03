Patriotas sigue cediendo puntos en casa, empató con Bucaramanga

Patriotas recibió al Atlético Bucaramanga, en juego por la novena fecha de la Liga I-2017, en el que los santandereanos lograron sumar.El local atacó sin éxito pues sus llegadas carecieron de peligro en el área del Bucaramanga, que por su parte fue incisivo y estuvo a punto de abrir el marcador, pero su anotación fue anulada por fuera de lugar.En la segunda parte ninguno de los equipos tuvo claridad en el ataque y no pasaron de simples escaramuzas sin peligro.El Bucaramanga se quedó con un hombre menos, a los 59', cuando Diego Peralta vio la roja directa, por un codazo descalificador sobre Larry Vásquez.Con el hombre de más, Patriotas fue más ofensivo y tuvo llegadas que no supo concretar. Incluso en el minuto 90' se desperdició la opción más clara, un remate que se fue rozando el madero. El juez repuso siete minutos, pero de poco sirvieron pues el visitante se encerró y no permitió el avance patriota.Con este empate Patriotas llegó a 13 puntos y es parcialmente séptimo en la tabla, mientras que Bucaramanga con 9 puntos es 14.En la próxima fecha, el 20 de marzo, Patriotas visitará a Equidad en la capital del país.