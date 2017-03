Nairo Quintana se pone su segunda corona de la Tirreno-Adriático

El ciclista boyacense defendió este martes la ventaja que tenía y tras la contrarreloj individual, conquistó su segundo título en la carrera italiana.La etapa fue ganada por Rohan Dennis con 11'18", mientras que Quintana terminó 45 a 41".Dennis con esta victoria logró escalar al segundo lugar de la general, a 25 segundos del colombiano.Los demás colombianos en la carrera fueron Rigoberto Urán quien terminó octavo, Egan Bernal en la casilla 16, Fernando Gaviria en la 100.Al término de la carrera expresó su felicidad al vencer. "La Tirreno es una carrera muy bonita, de las que realmente me gustan de verdad, y volver a conquistarla es siempre un orgullo, para mí y para todo un Movistar Team que acompañó siempre y me mantuvo fuerte y en cabeza hasta este último día".Nairo dedicó el triunfo a sus seguidores, "va por todos los que me siguen y me apoyan y por todo mi equipo por el apoyo prestado"."Me voy más contento de como llegaba. Ahora mismo no estoy al 100%, todavía me falta un poco de preparación para afrontar el Giro. Ahora vienen unas semanas importantes, entrenando en casa, recuperando energías y terminando de ponernos a punto. Tampoco pienso que todas estas victorias desde inicio de año signifiquen que haya llegado al máximo de mi nivel deportivo; he venido creciendo y es verdad que cada año voy ratificando que el nivel cada vez es un poco mejor, pero esperamos que todavía los mejores tiempos estén por venir" concluyó Quintana.