Futuro incierto para el aeropuerto de Sogamoso

El director de la Aeronáutica Civil aseguró que el aeropuerto de Sogamoso está en un terreno geológicamente inestable y que es necesario contruir una nueva terminal en otro lugar.Durante el acto de inauguración de las obras de rehabilitación de la vía Sogamoso - tasco, el Presidente Juan Manuel Santos habló de la importancia de mejorar el terminal aéreo de esta ciudad.Sobre este punto el director de Aerocil, Alfredo Bocanegra, dijo que a “los 2.617 millones de pesos de intervención de optimización de la pista de Sogamoso, vamos a darle cumplimiento a un estudio de geotecnia que demuestra inestabilidad en el terreno, por lo tanto no se puede recuperar esta construcción del actual terminal; vamos a construir un nuevo terminal para Sogamoso y ya tenemos los recursos comprometidos”.Sin embargo no se informó cuándo se ejecutarían dichas inversiones, ni dónde será construida la nueva terminal aérea de Sogamoso. Al actual aeropuerto se le invirtieron $2.631 millones para acondicionar la pista de aterrizaje, que ahora resultaría estar sobre un terreno inestable.Bocanegra también indicó que se invertirá en Paipa y se está trabajando en Tunja, donde la Alcaldía está comprometida para habilitar unos terrenos y pensar en la posibilidad de “una ampliación' en esa capital.A la fecha Boyacá no tiene aeropuertos operativos.