Denuncian otro “embuchado” que le dejó Petro a Bogotá

El concejal Julio Cesar Acosta denunció que 128 bicicletas se llenan de polvo en un patio de la Alcaldía de la Candelaria porque desde 2014 nadie se quiere hacer cargo de ellas.En 2014 La Administración de Gustavo Petro por intermedio de la Alcaldía de La Candelaria, compró bicicletas para Bogotá con el fin de "fomentar la inclusión y la participación de la comunidad y las universidades en los bicicorredores que administra el nivel distrital".Con una inversión cercana a los 85 millones de pesos se adquirieron 108 bicicletas convencionales, 20 bicicletas tándem y 2 remolques, que hoy como no hay recursos para su mantenimiento, reparación y sostenimiento, se convirtieron en un dolor de cabeza para la alcaldía local, porque ninguna universidad quiere apoyar el programa de uso de la bici, con el sostenimiento y mantenimiento de las bicicletas, ni tampoco las reciben en comodato.Hoy las bicicletas se encuentran arrumadas en un rincón de la alcaldía local, cincuenta y una de ellas están en mal estado y el resto están sufriendo un constante deterioro por el polvo y el abandono. Ver videos anexos.Nadie se quiere hacer cargo de ellas y en la localidad no hay los recursos para reparar las bicicletas dañadas, ni para hacer mantenimiento a las demás; por lo que se hace urgente que alguna entidad, fundación o universidad las reciba en comodato, para que dicha inversión no se pierda producto de una compra improvisada, sin estudios y realizada más por la búsqueda de un titular de prensa, que por una política pública efectiva de uso de la bicicleta. Ver videos anexos.Esta es otra herencia nefasta de la pasada administración que dilapidó los recursos de Bogotá, en la compra de bienes y servicios o realizando obras, que hoy son elefantes blancos o un monumento al despilfarro. El concejal de Bogotá pidió que los organismos de control inicien las investigaciones respectivas y determinen responsabilidades.