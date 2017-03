Condena de 51 años a Rafael Uribe Noguera

Después de conocerse el monto de la condena que será impuesta al secuestrador, violador y asesino de Yuliana Samboní, la Fiscalía anunció que apeará pues debería ser de 60 años.En la audiencia de lectura de fallo contra Rafael Uribe Noguera que apelará la pena de cincuenta y un años y diez meses de prisión impuesta por la juez de conocimiento.La decisión de la Fiscalía tiene fundamento en que no se encuentra conforme con el ejercicio de dosificación punitiva realizado. De acuerdo con las cuentas del ente investigador, la pena debería corresponder al máximo legal, esto es, sesenta años.La Fiscalía solicitó condena por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento agravado y feminicidio agravado. La juez de conocimiento el día de hoy condenó por esos delitos e impuso una pena de cincuenta y un años y diez meses de prisión. El condenado Rafael Uribe Noguera no se presentó a la diligencia ni tampoco lo hizo su abogado defensor, por lo que será comunicado de la decisión en las próximas horas.Por su parte, la Fiscalía y la representación de víctimas presentaron recurso de apelación, que será sustentado dentro de los cinco días siguientes ante el Tribunal Superior de Bogotá. El Ministerio Público no apeló la decisión.De acuerdo con el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, no proceden rebajas ni beneficios punitivos cuando se trate de delitos cometidos sobre menores de edad.Para la actual Fiscalía General de la Nación el presente caso constituye una alerta y un reto para poner en marcha un modelo de justicia rápida y respetuosa con las víctimas en todos los hechos delictivos contra menores y mujeres.