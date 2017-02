En otra medida controversial, la alta corte avaló que los colombianos trabajen bajo efectos del alcohol.Para la Corte, mientras las funciones del trabajador no se vean afectadas, la empresa no puede impedir que sus trabajadores se presenten ebrios o drogados.En el estudio de una demanda sobre el tema, la Corte concluyó que los drogadictos y alcohólicos son personas "enfermas" y por lo tanto tienen protección.Para la Corte “en ciertos casos el consumo no puede afectar la seguridad de los trabajadores ni el desempeño de la actividad laboral” y enfatizó que prohibirlo “sería contrario a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad”.La Corte no precisó que es una afectación laboral, por lo que todo queda sujeto a interpretación, sin embargo la medida no aplicaría para “actividades que involucran riesgos para el trabajador, para sus compañeros de trabajo o para terceros”.