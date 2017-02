Rusia y China vetaron hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución con un régimen de sanciones al gobierno de Siria por el presunto uso de armas químicas.Al explicar su voto, el representante de Rusia ante la ONU, Vladimir Safronkov, dijo que el hecho de que la resolución no contara con el apoyo de seis miembros del Consejo de Seguridad debería hacer reflexionar a los promotores de una propuesta basada en informes sin pruebas concluyentes del Mecanismo Conjunto de Investigación sobre el uso de armas químicas. Las conclusiones deben basarse en hecho y no en hipótesis, subrayó.Consideró que someter a votación la propuesta de resolución podría obstaculizar las negociaciones de Astana y de Ginebra, que buscan una solución al conflicto en Siria.El diplomático señaló que los patrocinadores del documento utilizaron al Mecanismo de Investigación con el único fin de culpar a Damasco de la utilización de armas químicas y valerse de tal argumento para cambiar a ese gobierno.Al referirse a un apartado de la resolución con sanciones a individuos y entidades específicas, Safronkov aseveró que los impulsores del texto no aclaran ni justifican esa lista.Para terminar su intervención, el representante ruso afirmó que quienes apoyaron el texto no han aprendido del pasado y han olvidado la tragedia que se desató en Iraq y que aún se extiende en la región luego de las informaciones sin base sobre la existencia de armas químicas.Por su parte, la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, acusó a Rusia y a China de defender una postura indefendible al oponerse a que el gobierno de Al-Assad rindiera cuentas por el uso de armas químicas.Agregó que ambos países pusieron su amistad con el presidente sirio por encima de la seguridad global.Asimismo, indicó que si bien Rusia y China se habían pronunciado por realizar una investigación imparcial del uso de armas químicas, el resultado de las pesquisas no les gustó, por lo que vetaron la resolución.