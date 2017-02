Por efectuar el pago de un bien no suministrado, la Procuraduría Regional de Boyacá sancionó con destitución e inhabilidad por el término de 10 años a Jorge López Rodríguez, alcalde de Sotaquirá, Boyacá, periodo 2008-2011.Para el ente de control el disciplinado puso en evidente riesgo al municipio al permitir que se pagara una cuantiosa suma por una maquinaria no recibida a satisfacción por parte del municipio. Aunque la administración entrante logró que el contratista entregara el bien que indebidamente le habían cancelado, a juicio de la Procuraduría, el pago debía hacerse contra entrega como lo ordena la Ley.Sostuvo el fallo que el señor López Rodríguez firmó el contrato de compraventa en el 2011, siendo el último año de su mandato, lo cual significa que no se suscribió y ejecutó dentro de los primeros meses en el ejercicio de su cargo.En esta medida, el organismo de control advirtió que el exalcalde, "como jefe de contratación estatal de la entidad territorial, tenía al menos un mínimo de conocimiento del manejo de la actividad contractual y de la obligatoriedad de observar los principios y deberes que se comprometió a cumplir cuando tomó posesión del cargo”.En esta decisión de segunda instancia, la Procuraduría Regional de Boyacá ratificó la sanción impuesta por la Provincial de Sogamoso y mantuvo la calificación de la falta como gravísima a título de dolo.